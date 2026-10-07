El emotivo último mensaje que publicó Piero seis días antes de morir: "Gracias"

La música popular argentina y latinoamericana atraviesa un momento de profundo dolor. En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Piero, uno de los cantautores más trascendentes e influyentes de la historia de nuestra cultura. A los 79 años, el creador de himnos inmortales como "Mi viejo", "Manso y tranquilo" y "Para pueblo lo que es del pueblo" dejó un vacío inmenso en el corazón de la gente, pero también un legado que acompañó a varias generaciones.

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En medio de la conmoción y de los miles de homenajes que inundaron las redes sociales, los fanáticos volvieron sobre los últimos pasos del artista. Fue así como cobró una dimensión sumamente especial el último mensaje que Piero publicó en su cuenta oficial de Instagram tan solo seis días antes de su partida.

El lazo entre Piero y la alta moda en París

En ese posteo, el músico italoargentino expresó con mucha emoción su gratitud al recordar un verdadero hito internacional en su carrera: cuando la prestigiosa casa de moda Saint Laurent eligió su voz para abrir la presentación de su colección Verano 2027 en la capital francesa.

"Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París. Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile", redactó el cantante en sus redes sociales, visiblemente conmovido por semejante reconocimiento.

Piero también describió la impactante escenografía que acompañó el momento y el valor emotivo de la pieza elegida: "El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados. El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano, IO VENGO".

De las raíces italianas al barrio: el significado de su emotiva canción

A lo largo del mensaje, el artista repasó los orígenes de esa obra y el vínculo entrañable que tenía con su propia historia de vida. "La canté también en español: 'Yo vengo' forma parte de los inicios de mi carrera. La versión en italiano ('Io Vengo') se debe a mis raíces italianas (yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas 3 años)", rememoró.

En ese sentido, profundizó sobre el significado del tema que conmovió a los parisinos: "La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico: 'Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas...'. Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante más relacionada al mundo de la moda, imagino. La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos".

El último agradecimiento de Piero a sus seguidores

Hacia el final de la publicación, el mítico cantautor cerró con unas palabras que hoy resuenan como un entrañable y emotivo adiós para todo su público: "Gracias por hacerme partícipe. Les dejo el video para que lo vean y escuchen sobre todo en ese cambio de ritmo inicial".

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, la publicación de Instagram se convirtió de inmediato en un espacio de tributo y homenaje, donde miles de seguidores, colegas y admiradores pasaron a volcar sus mensajes de despedida, recordando el enorme valor de su obra y la vigencia incalculable de su canto.