El duro mensaje de un empresario textil sobre la crisis que generó Javier Milei: "Es la peor"

La industria textil es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y uno de los referentes del área, dueño de dos empresas históricas, salió a criticar el contexto actual y las políticas a nivel nacional. Ricardo Kuchikian, CEO de Cocot Dufour, describió el momento como el más crítico desde la fundación de la compañía, en 1982, y sostuvo que la contracción de la demanda supera incluso la experimentada en otras grandes crisis que tuvo el país.

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El crudo diagnóstico del CEO de Cocot Dufour: "Peor que el 2001 y la pandemia"

"Esta es la peor crisis en los cuarenta y pico de años que tiene la empresa. Peor que la pandemia, peor que el 2001, peor que el Plan Primavera, que fue en el 85, las hiperinflaciones de Alfonsín, de Menem", afirmó el empresario,

Durante una entrevista en el podcast Fábrica País sostuvo que la diferencia con esos episodios está en la profundidad de la caída del consumo y en la dificultad para encontrar una salida. Según recordó, las crisis anteriores permitieron retomar la actividad en plazos relativamente breves. El escenario actual, en cambio, limita las posibilidades de las compañías para sostener las ventas mediante cambios de estrategia o mejoras internas.

"Con las crisis fuertes que hubo, el consumo nunca disminuyó a los niveles que ha disminuido en este momento, por lo menos en el área textil. Cuando no hay consumo, uno puede crear, inventar, idear un montón de cosas, pero el resultado muchas veces es plano y tiende uno a desanimarse", planteó.

Ajustar la producción para sobrevivir: la fórmula de la industria textil ante el parate

Ante ese panorama, el titular de Cocot Dufour consideró que las empresas deben adaptar su estructura productiva a las posibilidades reales del mercado: "Si no se puede producir un cien por cien, hay que mantener el valor de la marca y producir donde se pueda y los costos den".

Kuchikian también cuestionó las condiciones de financiamiento para la industria y el impacto de la inestabilidad económica sobre las inversiones. Aseguró que la compañía recurrió principalmente a recursos propios ante la falta de alternativas crediticias convenientes. A ese problema sumó las tasas de interés, las devaluaciones y los cambios en las reglas económicas.

Un sector duramente golpeado por la crisis de Milei

Los datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) muestran la magnitud del deterioro. Entre enero y julio de 2026, la producción del sector cayó 22,6% frente al mismo período del año anterior. Solo en julio, la actividad se contrajo 13% interanual. La caída textil fue considerablemente mayor que la del conjunto industrial, cuya producción acumuló una baja del 2,6% durante los primeros siete meses del año. El segmento de tejidos y acabados registró el peor desempeño, con una retracción del 35,1%.

La menor actividad también se refleja en las máquinas: en julio, las empresas textiles utilizaron apenas el 45,3% de su capacidad instalada, frente al 58,2% del promedio de la industria. Desde 2024, el indicador sectorial se mantiene en niveles de entre el 30% y el 50%, después de haber oscilado entre el 50% y el 60% durante 2023.

El ajuste alcanza asimismo al mercado laboral. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 28.322 puestos de trabajo, según los datos citados en el informe de FITA. En las actividades de textil, confección, cuero y calzado se contabilizaron 92.531 empleos registrados en junio, 16.536 menos que un año antes.

La cantidad de establecimientos también se redujo. En junio funcionaban 4.282 unidades productivas entre las dedicadas a la actividad textil y a la confección, 517 menos que en el mismo mes de 2025. Desde diciembre de 2023, el saldo neto muestra la desaparición de 770 establecimientos, dos tercios de ellos durante los últimos doce meses.