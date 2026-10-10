Milei está en deuda con los argentinos

La noticia cotidiana en los barrios populares de nuestro país es que las familias deben recurrir al crédito para comprar comida. Los datos del último informe nacional realizado por el Instituto Periferias permiten dimensionar esa realidad: el 75,4% de los hogares declara que sus ingresos no cubren los gastos mínimos, el 61,8% de las personas encuestadas tiene alguna deuda financiera y el 59,8% tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida. De esto se desprende que para muchas familias acceder a los alimentos depende de conseguir dinero que después habrá que devolver a tasas que rondan la usura.

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En otro plano, el Estado también necesita crédito y refinanciación. En abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares. Al 21 de mayo de 2026, los desembolsos acumulados de ese programa rondaban los 15.800 millones. El organismo, además, señaló la necesidad de una estrategia de financiamiento para refinanciar importantes obligaciones públicas en moneda extranjera. El equilibrio fiscal, por lo tanto, no elimina la necesidad de conseguir recursos para afrontar vencimientos.

La deuda soberana y la familiar tienen funciones, condiciones y capacidades de pago diferentes. La comparación sirve para señalar una lógica compartida: resolver necesidades presentes mediante obligaciones futuras. En los hogares, el crédito cubre una insuficiencia de ingresos. Por eso desde el instituto afirmamos que el patrón de endeudamiento cambió. Ya no cubre eventualidades extraordinarias sino que resuelve el problema de hoy acumulando un costo financiero que tarde o temprano será insostenible. Cuando llega el siguiente ingreso, ya tiene destino: pagar lo que fue necesario pedir para vivir. El margen para afrontar los nuevos gastos se reduce y cíclicamente vuelve a aparecer la necesidad de endeudarse.

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Lo peor es que ese financiamiento tiene intereses: la comida cuesta mucho más que su precio de góndola. Al valor del alimento se suma el costo de obtener el dinero para comprarlo. Eso es lo que llamamos inflación para endeudados: el precio que enfrenta una familia también depende de las condiciones en las que puede pagar. Para quien necesita financiar una compra básica, mirar únicamente el precio exhibido deja una parte del problema afuera.

Lo cierto es que si para comer hay que endeudarse, las cuentas de las familias no están en orden y por lo tanto el país tampoco está en orden. La única verdad es que Milei tiene una deuda con los argentinos que hasta ahora no saldó y no sabemos si alguna vez lo hará, llenando de incertidumbre a la mayoría de los argentinos .



