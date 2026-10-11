Una histórica textil al borde de la quiebra en medio de la crisis de Milei

La crisis económica que generó Javier Milei y el gobierno libertario golpeó duramente a la industria textil y, en ese contexto, una importante fábrica está al borde de la quiebra luego de buscar vender acciones y no encontrar compradores. La falta de interesados en el salvataje judicial de Algodonera Avellaneda, de Santa Fe, dejó a la empresa ante una nueva instancia decisiva. El plazo para presentar ofertas por las acciones de la firma terminó el lunes 5 de octubre sin propuestas.

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Tras esta situación, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, deberá definir cómo continúa el proceso y si declara formalmente la quiebra de Algodonera Avellaneda.

Una de las alternativas que permanece en discusión es la posibilidad de avanzar con una quiebra con continuidad de la actividad. Ese escenario permitiría mantener en funcionamiento la planta y sostener los puestos laborales que todavía permanecen activos, aunque no resolvería la situación de quienes fueron despedidosde la empresa.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, Juan Carlos Bandeo, planteó esa diferencia al analizar el futuro de la compañía en diálogo con Radio HOY. Para el dirigente, la continuidad productiva sería favorable para quienes siguen trabajando, pero dejó en claro que existe otro frente sin respuesta. "Ojalá que sea así por las 200 familias que están trabajando", recalcó, y advirtió: "El problema es con la gente que está afuera, ¿cómo arreglamos con las 100 familias que quedaron afuera".

Actualmente, unos 200 empleados continúan en la planta, que trabaja de manera parcial mediante contratos de fazón. Bajo esa modalidad, la producción mensual se ubica entre los 350.000 y los 400.000 kilos de tela e hilo, aproximadamente la mitad de la capacidad que podría alcanzar la fábrica. Bandeo señaló que buena parte de los 100 trabajadores despedidos tiene más de 45 o 50 años y acumula entre 15 y 20 años de antigüedad.

La empresa acumula una deuda millonaria

El conflicto se desarrolla sobre una empresa que arrastra una deuda superior a los US$260 millones con el Banco Nación y compromisos posconcursales que superan los $6.800 millones entre 2025 y 2026. Algodonera Avellaneda, adquirida por el grupo Vicentin al grupo Eurnekian hace más de 30 años, había sido una proveedora de la marca Estrella hasta 2015.

La firma ingresó en concurso preventivo en noviembre de 2024. En septiembre pasado, Lorenzini habilitó el procedimiento de cramdown con la expectativa de encontrar un inversor que evitara la quiebra, pero el vencimiento del plazo sin oferentes dejó esa salida sin resultados. Ahora, la decisión judicial definirá si la fábrica puede seguir produciendo bajo un esquema de continuidad.