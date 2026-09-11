Marcha Nacional del Calzado: empresarios en crisis anuncian masiva protesta contra Milei

Dueños de empresas de calzado, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo y el modelo aperturista de Javier Milei, anunciaron una marcha nacional para manifestar su rechazo a las políticas del Gobierno. En menos de un mes, dos empresas de peso en la provincia de Buenos Aires tuvieron que cerrar y dejaron a cientos de trabajadores en la calle. Según un informe reciente, ya son más de 8.000 los puestos de trabajo perdidos desde que comenzó la gestión libertaria.

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Un grupo de fabricantes y empresarios de la industria del calzado preparan una "gran marcha nacional" para protestar contra las políticas libertarias, con fecha tentativa para el 22 de octubre. Ya son más de 280 productores y empresarios que se plegaron a las protestas.

¿Cuándo y dónde será la marcha nacional del sector del calzado?

"Todavía estamos trabajando y conversando para definir el lugar, pero la movilización se va a realizar porque ya no se puede soportar", dijo Lito Albano, dueño de la fábrica y los locales de Luna Chiara, en diálogo con Mundo Gremial.

Según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), el sector perdió más de 8.000 empleos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Este número coincide con los recurrentes anuncios de cierre de empresas en distintos puntos del país, como el cese de las actividades de las plantas de Dass, en Eldorado, Misiones, o las de Coopershoes o Will Der, en Las Flores, Buenos Aires.

"Ya realizamos dos manifestaciones en el corazón del calzado y tuvimos una convocatoria muy importante. Ahora estamos trabajando para que la movilización del 24 de septiembre sea todavía más grande", agregó Albano, quien deseó que se realice en la Plaza de Mayo.

Ventas en caída e importaciones: la encrucijada de las pymes industriales

El fabricante describió un escenario crítico para la industria y afirmó que las ventas "cayeron estrepitosamente". Según explicó, los productores locales hacen esfuerzos para sostener sus precios y enfrentar la competencia de los artículos importados que llegan cada vez más gracias a la desregulación de Milei.

"Uno trata de mantener los precios porque lo que viene de afuera llega altamente subsidiado. La ganancia es mínima y no alcanza para pagar los gastos de un local o de una fábrica: alquileres, sueldos, servicios e impuestos. Es imposible competir de esta manera", señaló.

El derrumbe del empleo formal: más de 16.000 puestos perdidos en un año

De acuerdo a un reciente informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el conjunto integrado por textil, confección, cuero y calzado contabilizó en mayo 93.952 puestos de trabajo formales, lo que significó 1.229 empleos menos que en abril y una pérdida de 16.244 puestos respecto de un año atrás.

Frente a esta situación, Albano envió un reclamo directo a Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, para que adopten medidas destinadas a sostener la actividad industrial. "Al Gobierno le pedimos que piense en el sector industrial del país, que es el que genera trabajo. La clase media está desapareciendo: la clase media ya es pobre y los pobres están pasando a ser indigentes", expresó.

En esa línea, cuestionó las consecuencias del actual modelo económico e incluso aseguró que muchos de los afectados son quienes respaldaron al oficialismo en las últimas elecciones. "Mucha gente de la clase media y de la clase trabajadora lo votó. Hoy son esas mismas personas las que están padeciendo las consecuencias de este modelo", sostuvo.