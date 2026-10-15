El riesgo país se dispara 5%: trepa a los 640 puntos y caen las acciones argentinas

El riesgo país saltó este jueves a 640 puntos básicos, con una suba de 4,7% frente al cierre previo de 611, en otra rueda negativa para los activos argentinos. El indicador de JP Morgan quedó en su nivel más alto desde el 2 de octubre, mientras los bonos en dólares retroceden, el Merval cede 0,9% y la mayoría de las acciones argentinas en Wall Street opera en baja.

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El riesgo país superó los 640 puntos, un salto de 4,7% respecto del cierre anterior. El miércoles había cerrado en 611 puntos básicos, después de siete ruedas por debajo de los 600. Con este movimiento, el indicador acumula en dos jornadas un alza cercana a los 40 puntos. Es el nivel más alto desde el 2 de octubre.

El riesgo país mide la sobretasa que paga la Argentina para endeudarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más alto es, mayor es el costo potencial de financiamiento para el país.

Cómo están las acciones argentinas hoy

El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,9% en pesos, a 2.810.000 puntos. En lo que va de 2026, el panel líder acumula una caída de 8% en pesos y de 13% en dólares.

La baja se suma a la del miércoles, cuando el Merval cerró con un descenso de 1,17%, hasta las 2.835.708,85 unidades, y Grupo Financiero Galicia figuró entre las acciones más castigadas.

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas que cotizan en dólares operan con caídas de hasta 2,1%. En el promedio de la mañana, predominaban las bajas:

Satellogic: -5%.

YPF: -1,6%.

Globant: +8%, el principal rebote.

Bioceres: +4,1%.

Los bonos en dólares, en su quinta rueda negativa

Los Bonares y Globales caen 0,7% en promedio. Los títulos soberanos encadenan su quinta rueda consecutiva en terreno negativo. Entre las mayores bajas aparecen el Global 2041, el GD46 (-0,71%), el Global 2035 (-0,62%) y el GD38 (-0,6%).

Dólar estable

El dólar oficial minorista abrió en $1.535 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto del cierre previo.