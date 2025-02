Incendios en Corrientes: sin subsecretaria nacional de Ambiente, avanza el fuego y ya se quemaron casi 100 mil hectáreas

Los operativos para controlar los distintos focos ígneos que afectan a distintas localidades de Corrientes no cesan porque el miércoles se vivió la jornada más compleja desde que iniciaron los incendios. El fuego consumió más de 94 mil hectáreas en lo que va del año y, a pesar de la lluvia de las últimas horas, los brigadistas aseguran que el panorama no es alentador, con 8 zonas incendiadas. En ese contexto, el Gobierno nacional despide brigadistas desde diciembre y recientemente efectivizó el pase del Plan Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad. La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, renunció por "agotamiento".

De acuerdo al reporte oficial, en las últimas horas, siete focos fueron extinguidos en las zonas de Itatí, Puente Tala, Parada Coco, RP N° 126, Tatacuá, Derqui y Empedrado. Sin embargo, las llamas continúan activas en Alvear, Santo Tomé, Mariano I. Loza, Riachuelo, San Luis del Palomar, Curuzú Cuatiá (zona Vaca Cuá) y Perugorría. "Ayer vivimos la jornada más compleja... fue un infierno", subrayó el coordinador de Comando Operativo de Emergencias de la provincia de Corrientes, Bruno Lovinson, quien remarcó: "Las altas temperaturas y los vientos nos tuvieron a maltraer".

El Gobierno, además de desfinanciar, no tuvo en cuenta informes de científicos que advertían sobre esta situación. Se conoció una investigación de febrero del año pasado llevada adelante por científicos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal) del Conicet que afirmaba los graves efectos que podía tener el retorno de las sequías por el evento La Niña. "Los distintos paisajes de la provincia de Corrientes se encuentran expuestos a sufrir nuevamente episodios de incendios vinculados a la reducción de las precipitaciones, las altas temperaturas, ráfagas de viento y, a su vez, la quema descontrolada en áreas ganaderas y/o periurbanas”, destacaba la investigación de Ignacio Contreras y Martín Kowalewski.

De acuerdo a Greenpeace, en las cercanías del Parque Nacional Iberá, más de 25.000 hectáreas de pastizales y plantaciones forestales se quemaron en las localidades rurales de La cruz, Estacion Solari y Matilla, en la provincia de Corrientes. "Estos incendios forestales se suman a los que todavía hoy siguen ardiendo en la Patagonia demostrando una vez más la crisis forestal y climática que está sufriendo la Argentina", aclaran.

Los funcionarios intentan instalar que todos los incendios que se desataron desde el comienzo del año fueron producto de la incidencia humana. En ese mismo sentido, la Policía Rural de Mercedes detuvo a un hombre sospechoso de haber iniciado un incendio que afectó hectáreas de campo en las localidades de Mercedes y Bonpland. Mientras, se insiste en un enfoque punitivista y el Gobierno echó al menos a 10 trabajadores de Parques Nacionales a fines de diciembre.

Justamente, desde diciembre pasado y principios de enero, varias áreas del territorio nacional se encuentran atravesadas por incendios forestales que provocaron una emergencia. El Bolsón y Epuyén (en Chubut) y los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín (en Río Negro y Neuquén) registraron focos activos en diversos puntos que provocaron grandes evacuaciones, destrucción de viviendas y una persona fallecida que buscaba combatir el fuego junto a brigadistas, bomberos y voluntarios. Más de 40 mil hectáreas fueron alcanzadas por las llamas. En las últimas horas, en menor medida, también se sumaron regiones de Córdoba y Catamarca.

El negacionismo del cambio climático del Gobierno y una nueva renuncia

Mientras tanto, Milei coquetea con la idea de abandonar el Acuerdo de París tal como lo hizo con su decisión calcada de Donald Trump tras su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este jueves, Lamas abandonó la Subsecretaría de Ambiente, bajo la órbita de Daniel Scioli y aún no se nombró su reemplazo, a pesar de los focos activos en todo el país.

El abogado ambientalista Enrique Viale definió su paso por la gestión "en concordancia con el negacionismo climático y ecológico del gobierno". "Nunca tuvo grandes iniciativas y se va agotada en medio de una catástrofe ambiental como los incendios, y los verdaderos agotados son los brigadistas que están poniendo el cuerpo ahí, con contratos trimestrales precarizados, con compañeros y compañeras despedidos. La verdad que es muy sintomático de la ausencia de política ambiental, de la deliberada ausencia de política ambiental de este gobierno. Quien la reemplace o quien la reemplace será anecdótico. Lo sustancial acá es el disfinanciamiento y la degradación del área ambiental en Argentina", enfatizó.

El trabajo del brigadista es arduo y de máxima exposición. "Entrenamos física y mentalmente para estar 15 días dentro de un incendio. En el medio, no podemos hacer una changa que es un poquito de aumento para llegar a fin de mes y no nos pagan horas extras por lo que estamos de más. No es recompensado el trabajo por el sueldo. No nos pagan de más por estar en el incendio, inhalando humo. A muchos compañeros nos caen rocas, árboles, muchos terminan con lesiones articulares o en la columna. Y lo hacemos porque nos gusta", relató a El Destape semanas atrás Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionale, sobre sobre su día a día de alto riesgo.