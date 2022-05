Más de 12 mil personas modificaron su DNI, a 10 años de la ley de Identidad de Género

El 55% de la población realizó el cambio entre los 18 y los 29 años. CABA, Salta, La Rioja y Tierra del Fuego son las jurisdicciones donde más trámites hubo.

Un total de 12.655 personas rectificaron su DNI para que coincida con su identidad autopercibida, a 10 años de la implementación de la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.473). Es decir, 26 de cada 100 mil habitantes modificaron su documento según el informe difundido por el Registro Nacional de las Peronas (Renaper) y la Dirección de Población del Ministerio del Interior. Cabe recordar que el próximo 9 de mayo se cumplirá una década de su promulgación.

En el estudio oficial compartido por Renaper, se identifica que de las más de 12 mil que hicieron dicho cambio: 6 de cada 10 modificaron la categoría "sexo" a la opción "mujer" y 4 de cada 10 a la de "varón". Por otra parte, el informe resalta que el 2,2% de las personas que realizaron dicho trámite son extranjeras.

Durante la última década, el 2,64% (es decir, un total de 335 personas) que obtuvieron su nuevo DNI murieron dentro de ese lapso, con un promedio de edad de 40 años; mientras que, por otro lado, el 75% perdió la vida antes de los 53 años cuando la expectativa de vida en nuestro país es de casi el doble, aproximadamente 76 años. Esto demuestra que la población trans muerte antes de los 40 o 45 años debido a las vulneraciones, violencias y exclusiones que denuncian hace décadas desde el colectivo LGBTIQ+.

Por otra parte, desde el decreto 476/21, que implementó el DNI no binario, se realizaron 354 rectificaciones de DNI con nomenclatura "X". En el informe se detalla: "La población que cambió su género en el DNI se caracteriza por ser joven adulta. El promedio de edad actual es de 33 años y la mitad de la población tiene menos de 30 años". Por otra parte, la población de género varón no binario que modificaron su documentación es más joven que las personas de género mujer.

"Se observa que en el 2012 se realizaron 1.708 trámites y en los años posteriores se observa un descenso hasta el año 2018, donde se inicia un paulatino aumento en la cantidad de modificaciones realizadas. En 2020, debido a la pandemia, se redujeron los casos, sin embargo en 2021 se observa un aumento notable, retomando la tendencia alcista de los años anteriores", remarcan. A su vez sostienen que las masculinidades trans pasaron del 10% al 30% -entre 2011 y 2017- a representar un 45% y 58% desde el 2018 a la actualidad.

El informe destacar que el 55% de la población realizó el cambio entre los 18 y los 29 años -siendo 28 la edad promedio-; en tanto el 7,6% de las rectificaciones se hicieron antes de los 17 años, el 21,6% de 30 a 39 y el 15,9% a partir de los 40. La mayoría que cambió de género en el DNI reside en los grandes centros urbanos del país y el 37,5% corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según cada jurisdicción, quienes mayor cantidad de habitantes que realizaron el trámite de cambio de género son la Ciudad de Buenos Aires, Salta, La Rioja y Tierra del Fuego.

Por su parte, durante el 2021, 515 personas trans, travestis y no binaries gestionaron su nuevo documento. De ese total, 151 personas se autoperciben como feminidad trans, 255 como masculinidad trans y 109 como no binaries. Mientras que en lo que va del 2022, 138 personas accedieron al trámite: 39 transfemenidades, 66 transmasculinidades y 33 no binaries.