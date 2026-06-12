Hoy declara la mujer que escapó de la casa de Barrelier previo al caso Agostina Vega y su abogada asegura: "No fue al bar Wachitas"

Este viernes, la Justicia de Córdoba tomará declaración a Milagros, la joven que el 6 de mayo de 2025 logró escapar de la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La denuncia que ella presentó en ese momento fue por privación ilegítima de la libertad y quedó acumulada a la causa principal.

Su abogada, Mónica Picco, adelantó en declaraciones a la prensa algunos puntos centrales de lo que su clienta expondrá ante el fiscal. Entre ellos, reveló que en la casa de Barrelier, cuando Milagros estuvo cautiva, se encontraban la hija del acusado y otra mujer mayor. “Lo que sí les puedo afirmar es que la hija y una mujer más grande aparentemente estaban en el domicilio”, sostuvo la letrada.

“No conozco el bar Wachitas”

Uno de los interrogantes que circulaban era si Milagros estaba vinculada a un bar llamado “Wachitas”. Picco fue contundente: le preguntó a su clienta si trabajaba allí. “Me dijo que no lo conocía, que nunca había ido, que no sabía de qué se trataba”, afirmó. Con esto, la defensa busca despejar cualquier especulación sobre una posible conexión entre la joven y el entorno nocturno que algunos testigos habían mencionado.

¿Una red criminal? La cautela de la abogada

Consultada sobre la posibilidad de que exista una organización criminal detrás de los hechos, Picco evitó aventurarse. “No me voy a aventurar, tengo que ser mesurada y ver el expediente”, declaró. La abogada prefiere esperar a conocer en detalle las pruebas reunidas por la fiscalía antes de sacar conclusiones.

Milagros se convirtió en una pieza clave de la investigación porque su testimonio podría aportar información sobre el modo de operar de Barrelier antes del secuestro y asesinato de Agostina Vega. La joven logró huir de la vivienda en circunstancias que aún no fueron reveladas en detalle.

El contexto de la causa

Barrelier está detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. También se encuentran presos Soledad Andreani (dueña del Ford Ka utilizado para trasladar el cuerpo) y Osvaldo Fassetta (amigo de Barrelier, acusado de encubrimiento). La causa sigue bajo secreto de sumario y se espera que la declaración de Milagros aporte nuevas líneas investigativas.

La familia de Agostina, mientras tanto, sigue reclamando justicia y aguarda que la Justicia determine las responsabilidades de todos los involucrados.