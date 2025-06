"Qué bueno que valore nuestro trabajo", los trabajadores del Garrahan compartieron su recibo tras el hito médico que celebró el Gobierno

El personal del Garrahan respondió, mediante un posteo publicado en X, el mensaje que desde el Ministerio de Salud publicaron en esa misma red social para destacar la cirugía fetal a una bebé dentro del útero de su mamá que practicó el Hospital Garrahan este martes a la tarde. "Qué bueno que valore nuestro trabajo por este medio", enfatizaron.

"Para lograr estos éxitos se necesita capacitación y formación continua, empezando por la residencia médica", agregaron inmediatamente después en el mismo mensaje, puntualizando además que "todo esto se encuentra en juego por la situación salarial crítica de cada uno de los trabajadores", haciendo alusión al conflicto que están encarando los miembros del personal de planta de la clínica pediátrica desde hace ya un año.

"No es con asambleas ni agitación": la burla del Gobierno a los reclamos de los trabajadores

"La primera cirugía fetal intrauterina realizada en el Hospital Garrahan es un hito de nuestra medicina pública", dijeron desde la cartera de Salud en el posteo publicado el martes a la tarde, apenas se conoció la noticia de la exitosa intervención a la beba diagnosticada con mielomeningocele, un defecto congénito en el que la médula espinal y sus membranas no se cierran completamente durante el desarrollo fetal.

"Este es el camino que valoramos, fortalecemos y premiamos: calidad médica, trabajo en equipo, excelencia y vocación", mencionaron. Y al final fueron duros con los reclamos laborales: "No es con asambleas ni agitación, es con mérito, formación y eficiencia", afirmaron.

El Garrahan y un hecho histórico: la primera intervención intrauterina

En las últimas semanas, el Hospital Garrahan fue noticia por los reiterados recortes del Gobierno nacional y los ataques violentos del presidente Javier Milei, quien no le da descanso a sus trabajadores que se movilizan incansablemente pidiendo por una recomposición salarial. En ese marco, el reconocido hospital pediátrico hizo historia en las últimas horas: se convirtió en el primer hospital público pediátrico de Argentina en realizar una cirugía fetal a una bebé dentro del útero de su mamá.

El objetivo de la cirugía, en la que participaron 25 profesionales en la cirugía prenatal y 21 en la cesárea, era "mejorar su pronóstico y calidad de vida".

"La intervención intrauterina, realizada en la semana 27 de gestación, fue el 9 de abril en el marco del Programa de Diagnóstico y Tratamiento Fetal del Garrahan. El equipo integrado por cirujanos, neurocirujanos, obstetras, anestesistas, instrumentadoras y enfermeras junto a profesionales instructores de Curitiba, Brasil, que llevan realizadas 150 cirugías fetales, expusieron el útero fuera del cuerpo de la madre para reparar la lesión espinal del feto", explicaron.

Renuncias y reuniones ignoradas: la sordera de la gestión a los reclamos del personal

Pese a las felicitaciones publicadas en redes sociales, el conflicto en el Garrahan no cesa y siguen las denuncias de parte de las comisiones sindicales internas. "Fuimos convocados a dos reuniones en la Secretaría de Trabajo para negociar la resolución del conflicto", indicó a El Destape, Alejandro Lipcovich, miembro de la comisión de ATE Garrahan. La primera reunión fue el miércoles 4 de junio, a la cual "no asistió nadie del Consejo de Administración del hospital, solo segundas y terceras líneas de la dirección", apuntó; mientras que a la segunda reunión, realizada el jueves 12, "no fue directamente nadie, ni del Consejo de Administración, ni del Ministerio de Salud ni tampoco de Economía".

"Fue en la segunda reunión en la que nos comunicaron la renuncia de El Kik", expresó respecto a la dimisión de Soraya El Kik, quién ejerció como presidenta del Consejo de Administración del hospital en los últimos meses. A los dichos de Lipcovich se sumó la palabra del secretario adjunto de ATE Garrahan, Gerardo Oroz, quien indicó a este portal que la comunicación sobre su salida se dio "a los diez minutos de la segunda audiencia". Respecto a las razones de por qué renunciaba la ahora ex presidenta del Consejo, Oroz explicó que "se excusó con el pedido de una licencia médica, la cual por la edad que tiene nosotros sabemos que es el primer paso para su retiro".

"Estamos dando una pelea con un apoyo social inmenso, que incluye ya dos comunicados de la Iglesia, de Diputados y Senadores. La base social que votó a Milei no acuerda con la destrucción del Garrahan", sumó a El Destape, Norma Lezana. "Deben resolver el conflicto que es recomponer los salarios del equipo de salud sin más demora", concluyó.