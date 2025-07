El Hospital Garrahan denunció a Futurock por trasmitir en vivo desde el recinto "sin autorización".

Este lunes la cuenta oficial del Hospital Garrahan comunicó que denunciaron a Futurock por "trasmitir en vivo sin autorización" desde el recinto de salud. La radio realizó una trasmisión de streaming desde el hospital para visibilizar con mayor énfasis los reclamos de los residentes y recibió una denuncia por parte del Gobierno Nacional camuflada en la institución de salud. Sin embargo, algunas horas más tarde, los trabajadores repudiaron este accionar.

En medio de la lucha y los reclamos hacia el Gobierno por un aumento de salario y mejores condiciones para los médicos residentes del Hospital infantil, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció a través de redes sociales que la denuncia había sido efectuada. "El Hospital Garrahan ha denunciado a Futurock por instalarse en el ingreso de sus instalaciones para transmitir desde allí, de manera abierta, sin autorización y 'colgándose' de la luz, un programa de radio afectando normal funcionamiento del hospital. Nada ni nadie puede anteponerse al cuidado de los pacientes. Fin", escribió en su cuenta de X.

Sin embargo, al cabo de unas horas, un grupo de trabajadores del Garrahan nucleados en ATE, repudiaron el accionar del Gobierno Nacional y lo acusaron de "perseguir a uno de los tantos medios que están amplificando las denuncias categóricas". “'Matando al mensajero' los funcionarios pretenden distraer la atención respecto de nuestros reclamos urgentes por recomposición salarial, en defensa de condiciones de trabajo adecuadas y contra el vaciamiento en curso del principal hospital pediátrico del país", enfatizaron en su comunicado.

El comunicado de los trabajadores del Garrahan en contra de la denuncia a Futurock

A través de un comunicado que compartieron en redes sociales, los trabajadores también recalcaron: "No se nos escapa que este ataque forma parte de un plan sistemático de hostigamiento a la prensa en general y a periodistas independientes en particular". Asimismo, sumaron: "Las redes del Hospital Garrahan se transformaron tristemente en un aparato de censura y difusión de textos escritos en la Casa Rosada".

En comunicado también expuso: "Los 'argumentos' proferidos respecto de que la transmisión 'vulneró la privacidad de niños, familias y personal de salud' o que 'se entorpeció la dinámica habitual del hospital' son tan patéticos que da pena tener que rebatirlos. Las actividades de protesta en la vereda de Combate de los Pozos se hacen hace décadas, porque es el sector de ingreso del personal y no de las familias ni de los niños, niñas o adolescentes que acuden al hospital". "Como el gobierno es una máquina de mentir y difamar, los tuiteros oficialistas, que ahora controlan la oficina de prensa del Garrahan, llegaron a decir que 'se afectó el ingreso de ambulancias', a pesar de que está en otro lado, a 400 metros (!) de nuestro punto de protesta habitual. La transmisión de Futurock, como la de decenas y decenas de medios gráficos, radiales y audiovisuales que se apostan en las puertas del Garrahan, venía a cuento de una nueva jornada de paro y movilización, que terminó siendo histórica y masiva por la tarde de ese mismo día".

Más adelante, recalcaron: "No quieren que se siga difundiendo a los verdaderos protagonistas del Garrahan, que son los trabajadores y no los funcionarios elegidos a dedo, que ganan 6 millones de básico y parasitan el presupuesto público mientras una enfermera, un residente o un becario no llegan al millón de pesos. Saben que están perdiendo por goleada la batalla en la opinión pública, y temen que la marcha masiva del pasado jueves sea solo el comienzo. Tienen razón en temer"

Finalmente, concluyeron con un mensaje solidario y de lucha: "Por nuestra parte, agradecemos de todo corazón a Futurock por haber reflejado con tanta generosidad las voces de trabajadores y familias del Garrahan. Nos solidarizamos incondicionalmente con la emisora y sus trabajadores y trabajadoras. Le avisamos al gobierno que esta lucha va a continuar, porque el Garrahan no se toca".