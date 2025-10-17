El Garrahan lo hizo de nuevo: médicos explican cómo fue la intervención a la niña internada por un experimento de ciencias

El jueves 9 de octubre, el partido de Pergamino se alarmó profundamente cuando, durante una muestra escolar de ciencias, una maqueta de un volcán explotó. El incidente provocó diversos heridos y entre ellos, la más perjudicada fue una niña de diez años, quien se encontraba en la primera fila al momento de la explosión y que recibió un impacto directo en su cara.

El último parte médico, difundido por el Hospital Garrahan, indica que la niña evoluciona favorablemente y que continúa bajo seguimiento estricto de la institución pediátrica. En el parte se detalla que la niña "ya no requiere respirador, responde a órdenes simples y presenta una buena evolución clínica", todo esto se da en el marco de una compleja cirugía a la que tuvo que ser sometida el viernes pasado.

Por su parte, Daniel Buamscha, jefe del área de Terapia Intensiva, señaló: "El estado actual es estable y fuera de peligro. Continúa en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, con controles permanentes y tratamiento médico".

Producto del grave traumatismo que la niña sufrió en la cara y el cráneo, el equipo médico se vio obligado a realizar procedimientos tales como una toilette quirúrgica y la sutura de la herida facial. Estos forman parte del habitual proceso de recuperación. "Respondió muy bien al tratamiento quirúrgico y a la medicación", puntualizó el experto.

El especialista también destacó el progreso de la niña, de quien aseguró que ya respira por sus propios medios y que el próximo paso será un despertar “paulatino y controlado” para evaluar posibles secuelas. A su vez, el profesional remarcó que lo fundamental era preservar la vida de la menor, objetivo que se logró. Sin embargo, lo que sigue es una "etapa compleja, de la cual pueden surgir eventualidades" agregó el clínico.

El incidente escolar

El jueves 9 de octubre, se llevaba a cabo una muestra escolar de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, del partido de Pergamino. Mientras este se llevaba a cabo y un grupo de alumnos mostraba su experimento, el cual era un volcán realizado con diferentes componentes químicos, el proyecto explotó. Dejando un total de diez heridos.

La principal perjudicada de este incidente fue una niña de 10 años, quien inicialmente fue trasladada al Hospital San José de Pergamino, donde se le brindó asistencia de emergencia. No obstante, al comprobar la gravedad del cuadro y el riesgo que tenía la niña de perder un ojo, fue derivada de urgencia, en un vuelo sanitario bonaerense, al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.

El fragmento metálico que impactó contra la niña se introdujo por el maxilar superior izquierdo, provocándole un severo traumatismo craneofacial y alojándose a apenas dos milímetros de la arteria carótida, situación que representó un gran riesgo vital para la niña.

Al día siguiente, fue sometida a una cirugía de más de once horas, la cual contó con especialistas de siete áreas del Garrahan, sumados al equipo de cuidados intensivos.