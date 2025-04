Horóscopo semanal: predicciones del lunes 28 de abril al domingo 4 de mayo de 2025.

Esta semana, el cielo se llena de movimientos intensos que nos invitan a revisar nuestros impulsos, nuestras relaciones y también nuestro bolsillo. La cruz cósmica que se forma en estos días traerá tensiones para muchos signos, pero también grandes oportunidades de crecimiento si sabemos actuar con calma, inteligencia y un poco de estrategia. Te contamos cómo influirá en cada signo y qué podés hacer para aprovechar la energía de este período, con el horóscopo semanal.

Aries

Se avecina una semana intensa para Aries, con los astros configurando una cruz cósmica que exigirá mucha paciencia y tolerancia, sobre todo en el trabajo y en la vida amorosa. Aunque las tensiones estarán a la orden del día, habrá buenas noticias para tu bolsillo: podrías recibir un ingreso inesperado. Eso sí, ojo con gastar impulsivamente. En lo laboral, será clave medir las palabras para evitar malos entendidos. Si en el amor sentís que no sos valorado, buscá el diálogo antes de sacar conclusiones.

Tauro

Tauro, tus dudas laborales podrían explotar esta semana, pero, curiosamente, eso podría jugar a tu favor. Expresarte con claridad te permitirá reclamar lo que merecés sin temor. Después de tiempos difíciles, tu esfuerzo podría empezar a ser reconocido. En el amor, las aguas bajan mucho más calmas: si venías de tensiones, ahora llegan momentos dulces y de reconciliación. Si querés dar un paso más en la relación, no dudes en plantearlo.

Géminis

La situación económica se complica para Géminis, pero no pierdas la fe: es una tormenta pasajera. Aunque el cansancio te pese, no bajes los brazos en tus proyectos. Tu vitalidad necesita un impulso, quizás sea momento de mejorar tu alimentación y moverte más. En el amor, evitá revivir errores del pasado en cada discusión: si ya perdonaste, dejalo atrás.

Cáncer

Buenas noticias para Cáncer: la Luna creciente traerá alivio en temas que venían preocupándote, sobre todo en el trabajo. Es momento de enterrar viejos conflictos y apostar por relaciones más cordiales en el ámbito laboral. En casa también se abren días de reconciliación. En el amor, abrir el corazón y sincerarte con tu pareja será clave para fortalecer el vínculo.

Leo

Leo, la energía comienza a renovarse para vos. Si sentís el impulso de cambiar hábitos, seguilo: te ayudará a recuperar tu optimismo característico. Profesionalmente, hacé un balance objetivo de tus errores para poder dar el salto que buscás. En el amor, no te apures: si estás conociendo a alguien, avanzá con calma y sin grandes expectativas de inmediato.

Virgo

Un imprevisto laboral podría ponerte a prueba, Virgo, pero con concentración y paciencia lo resolverás sin grandes problemas. Financieramente, será prudente gastar sólo lo necesario. Evitá caer en compras emocionales que después traen culpas. En el amor, se avecina un encuentro que puede dejarte marcada.

Libra

La cruz cósmica también te afecta, Libra, sembrando cierto pesimismo en tus días. No te dejes arrastrar por la tristeza: tus problemas son más pequeños de lo que ahora ves. Tus ideas creativas tienen potencial, pero primero tenés que confiar en ellas. En el plano sentimental, animate a acercarte a esa persona que ronda en tus pensamientos: podrías llevarte una sorpresa positiva.

Escorpio

Esta semana, Escorpio, el movimiento astral podría desbalancear tu economía: mejor no prestar dinero, difícilmente lo recuperes. En el trabajo, evitá contagiarte de las quejas ajenas y mantenete en tu eje. En el amor, no descargues pequeñas frustraciones en tu pareja. Y si sentís celos, calmá tu mente: no hay razones reales para dudar.

Sagitario

Sagitario, tus vínculos sociales y familiares se fortalecen, ofreciéndote momentos de felicidad. A nivel laboral, es momento de aceptar ayuda externa para superar la rigidez ante los cambios. En el amor, bajá las exigencias y permití que las cosas fluyan. Si arrastrás penas del pasado, es hora de dejarlas ir y abrirte a nuevas oportunidades.

Capricornio

Aunque no tengas ganas, Capricornio, aceptar una invitación social podría ser el empujón que necesitás para salir del bajón. La Luna creciente del 4 de mayo te ayudará a recuperar la energía. En el trabajo, mantené la diplomacia: podrías cruzarte con personas de tu pasado sentimental. En el amor, no creas en rumores a la primera: escuchá la versión de tu pareja antes de reaccionar.

Acuario

Se viene una ola de prosperidad para Acuario, especialmente en temas económicos. Agradecé este momento de abundancia y no te sabotees con miedos innecesarios. La energía física y la creatividad estarán en su punto más alto. Eso sí, en el amor puede haber nubarrones: si te sentís insatisfecho, reflexioná antes de tomar decisiones.

Piscis

Piscis, andá con cuidado esta semana. El entorno laboral puede volverse hostil y habrá quien busque provocarte: mantené la calma para salir ilesa. Económicamente, el dinero llegará, aunque más lento de lo que quisieras. En el amor, si la persona que te interesa no da señales, no insistas: esperá un momento más propicio.