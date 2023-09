La autopsia reveló la causa de muerte del ingeniero asesinado en Palermo: "Lesión"

La información la confirmó eel estudio preliminar de la autopsia sobre el cuerpo del hombre que fue asesinado en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que le robaran el celular.

Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en el barrio porteño de Palermo, murió por una lesión en la aurícula derecha, según el resultado preliminar de la autopsia que se llevó a cabo este jueves. El hombre, de 42 años, falleció tras ser apuñalado luego de que le robaran el teléfono celular en la noche del miércoles. La persona se dio a la fuga y es buscado por la Policía.



Si bien Barbieri pudo llegar a una heladería para pedir ayuda, fue trasladado al Hospital Fernández, donde falleció poco después a raíz de la herida cortante a la altura del corazón.

¿Qué pasó?

Barbieri caminaba por el cruce de la Av. Del Libertador y Lafinur, en el barrio porteño de Palermo, cerca de las 22.45 hs del miércoles cuando le robaron. Según informaron fuentes policiales, la persona que lo asaltó -que está prófuga de la Justicia- lo agredió con la intención de robarle el teléfono. El hombre logró ingresar, herido, a una heladería cercana y pidió ayuda a los empleados, situación que quedó registrada en una cámara del local. "No me quiero morir", dijo y pidió que ubiquen a sus familiares, según relataron los testigos. Tras llamar al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentaron en el lugar y trasladaron al herido al Hospital Fernández, donde murió poco después a raíz de la grave lesión sufrida.

"Entró en paro en la ambulancia, el equipo lo empezó a masajear y alertó al Hospital Fernández. Lo recibieron rápidamente en el shockroom ya en paro. Luego de masajearlo por 40 o 50 minutos falleció. Fue un puntazo que entró directo a la cavidad cardiaca, no hubo forma de sacarlo. Una herida mortal, que da pocas chances", relató el titular del SAME, Alberto Crescenti. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 a/c del Dr. Munilla Lacasa, dispuso la intervención de la División Homicidios, con la colaboración de la División investigaciones de la Comuna 14.

Encontraron la presunta arma homicida

La Policía Científica y el personal de Homicidios de la fuerza porteña montaron un operativo en la zona y en ese marco secuestraron en la plaza ubicada frente a la heladería un cuchillo tipo "Tramontina" que se presume fue el empleado en el ataque, por lo que fue secuestrado para peritajes. También se hallaron algunas prendas de vestir que se investiga si tienen relación con el autor del hecho.