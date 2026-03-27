Sorpresa bajo el agua: descubren un cargamento romano de aceite de oliva en Suiza / Crédito: Fondation Octopus.

Un hallazgo arqueológico reciente sorprendió a la comunidad científica. En el fondo del lago de Neuchâtel, Suiza, un equipo de especialistas encontró los restos de un cargamento romano con cientos de ánforas que contenían aceite de oliva proveniente de la Península Ibérica, conservadas durante casi dos mil años.

El descubrimiento se produjo tras detectar anomalías en el lecho del lago mediante fotografías aéreas en 2024, lo que derivó en una serie de inmersiones que confirmaron la presencia de un antiguo naufragio. Las investigaciones posteriores permitieron establecer que la embarcación se hundió entre los años 20 y 50 d.C., en plena época del Imperio Romano.

Qué otros objetos se recuperaron de la embarcación perdida

Aunque no se hallaron restos estructurales del barco, el cargamento apareció en un estado de conservación excepcional. Entre los objetos recuperados hay vajilla de cerámica casi intacta y, especialmente, numerosas ánforas utilizadas para transportar aceite de oliva desde la Península Ibérica, lo que evidencia la magnitud de las redes comerciales de la época.

Los expertos destacan que este hallazgo es único en las aguas interiores al norte de los Alpes y permite reconstruir cómo funcionaban las rutas logísticas del Imperio Romano. De hecho, la presencia de productos importados a larga distancia confirma que territorios como el actual Suiza estaban plenamente integrados en el comercio mediterráneo.

ntre los objetos recuperados hay vajilla de cerámica casi intacta y, especialmente, numerosas ánforas utilizadas para transportar aceite de oliva / / Crédito: Fondation Octopus.

Además, algunos indicios sugieren que el cargamento podría haber estado destinado a abastecer a tropas romanas apostadas en la frontera del Rin, lo que refuerza la hipótesis de una compleja red de transporte que combinaba rutas terrestres y lacustres.

Este hallazgo aporta información clave sobre la economía y la logística del mundo romano y también abre nuevas líneas de investigación sobre la circulación de bienes y la vida cotidiana en la antigüedad. Mientras continúan las tareas de recuperación y preservación, el lago de Neuchâtel se consolida como un verdadero archivo sumergido de la historia europea.