El trámite comienza en la página oficial del organismo y es gratuito.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los titulares pueden solicitar turnos para realizar trámites en cualquiera de sus oficinas del país, sin importar cuál sea el domicilio que tengan declarado ante el organismo. La gestión se realiza de manera online, a través de la página oficial, y permite elegir tanto la ubicación como el día y el horario de atención.

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La alternativa busca facilitar el acceso a los servicios del organismo, especialmente para quienes tienen dificultades para concurrir a una dependencia cercana a su domicilio habitual. De esta manera, las personas que atraviesan situaciones laborales, familiares, viajes o residencias transitorias pueden organizar sus gestiones en una oficina que les resulte más conveniente.

Cómo sacar un turno en ANSES desde cualquier lugar del país

Para solicitar una atención presencial, no es necesario concurrir directamente a una oficina ni limitarse a la dependencia correspondiente al domicilio registrado. El procedimiento comienza en el sitio web oficial de ANSES, donde se encuentra disponible la opción para gestionar turnos.

El primer paso es ingresar a www.anses.gob.ar y dirigirse al apartado "Trámites y servicios". Allí, se debe seleccionar la opción "Turnos" y, posteriormente, ingresar en "Solicitar un turno" para comenzar con la gestión.

Una vez dentro del sistema, es necesario elegir el trámite que se desea realizar. Después, la plataforma solicitará el número de CUIL de la persona titular. Tras ingresar ese dato, hay que presionar "Continuar" para avanzar con la solicitud.

Qué datos necesitás para completar la solicitud

Luego de identificar el trámite, el sistema permite revisar la información de contacto registrada. En este punto, es importante verificar que tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico sean correctos, ya que son los datos que figuran asociados al titular.

A continuación, aparece una alternativa importante para quienes necesitan elegir una dependencia diferente de la vinculada con su domicilio habitual.

Esta posibilidad permite seleccionar una ubicación que se adapte mejor a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, alguien que se encuentra temporalmente en otra provincia puede consultar las dependencias disponibles en ese lugar, sin que su domicilio declarado represente un impedimento para gestionar la atención.

Cómo confirmar el día y el horario de atención

Después de seleccionar la modalidad de búsqueda y la oficina correspondiente, el siguiente paso consiste en elegir una fecha y un horario disponibles para realizar el trámite.

Una vez seleccionadas estas opciones, se debe confirmar la solicitud para completar el procedimiento. De esta manera, el titular puede organizar su visita a la dependencia elegida sin necesidad de trasladarse previamente para gestionar una atención presencial.

Los turnos también pueden consultarse o cancelarse desde mi ANSES online.

La posibilidad de elegir entre distintas oficinas del país también contempla situaciones cotidianas que pueden complicar la organización de los trámites, como las obligaciones laborales, los compromisos familiares o los viajes.

Cómo consultar o cancelar un turno de ANSES

Quienes ya solicitaron una atención también pueden consultar los datos del turno o cancelarlo si finalmente no pueden asistir. Para realizar estas gestiones, ANSES dispone de la plataforma mi ANSES.

El acceso se efectúa con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, las personas pueden revisar sus turnos y gestionar su cancelación cuando sea necesario.