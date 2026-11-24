La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre una nueva serie de intentos de fraude digital que utilizan el nombre y la imagen del organismo para engañar a los ciudadanos. A través de llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales, los delincuentes buscan conseguir contraseñas, información bancaria y datos personales. Cómo identificar estas maniobras y qué hacer para evitar caer en la trampa.

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ANSES alertó sobre las estafas digitales: qué tenés que saber

Las modalidades de engaño pueden variar, pero suelen tener el propósito común de conseguir información confidencial mediante comunicaciones que aparentan ser oficiales. En muchos casos, los estafadores prometen la acreditación de beneficios, anuncian pagos extraordinarios o solicitan una supuesta actualización de datos para convencer a las víctimas.

Frente a esta situación, ANSES recordó que nunca solicita claves, contraseñas ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Por eso, cualquier contacto que exija este tipo de información en nombre de la entidad debe generar sospechas.

También es importante tener presente que los trámites y las consultas del organismo son gratuitos. No hace falta contratar gestores ni intermediarios para acceder a las prestaciones o realizar distintas gestiones.

Cuáles son los canales oficiales de ANSES para realizar consultas

Una de las principales herramientas para evitar engaños es comprobar que la comunicación provenga efectivamente de una vía institucional. Para eso, el organismo cuenta con diferentes canales que permiten consultar información y gestionar prestaciones de manera segura.

El sitio www.anses.gob.ar es el portal oficial para conocer novedades sobre jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones. Allí también se encuentran disponibles los servicios digitales y la información necesaria para realizar trámites.

Otra alternativa es Mi ANSES, tanto desde la página web como desde su aplicación oficial. La plataforma permite revisar datos personales y previsionales, consultar información y gestionar distintas solicitudes. Además, existe la opción de Atención Virtual para resolver determinados trámites a distancia.

Para quienes prefieren comunicarse por teléfono, la línea gratuita habilitada es el 130. También es posible recibir atención presencial en las oficinas distribuidas en todo el país.

En redes sociales, ANSES utiliza el usuario @ansesgob en sus perfiles institucionales, que deben contar con la correspondiente tilde de verificación. Para evitar confusiones, se recomienda comprobar la autenticidad de las cuentas desde el apartado específico del sitio oficial.

Cómo identificar un intento de phishing y cuáles son las señales de alerta

El phishing es una modalidad de fraude en la que los delincuentes suplantan la identidad de organismos, empresas o personas conocidas para obtener información privada. Puede aparecer en correos electrónicos, WhatsApp, mensajes SMS o páginas web diseñadas para parecer legítimas.

Existen dos variantes frecuentes: el smishing, cuando el engaño llega mediante mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, y el vishing, cuando se concreta a través de una llamada telefónica.

Ante un contacto sospechoso, verificá siempre la información por canales oficiales.

Estas son algunas señales que pueden ayudarte a reconocer una comunicación sospechosa:

Beneficios demasiado atractivos: anuncios de bonos, devoluciones de dinero o pagos especiales que exigen completar formularios.

anuncios de bonos, devoluciones de dinero o pagos especiales que exigen completar formularios. Solicitudes bancarias: pedidos de CBU, números de tarjetas, claves de home banking o códigos de seguridad.

pedidos de CBU, números de tarjetas, claves de home banking o códigos de seguridad. Enlaces extraños: páginas que imitan la dirección de ANSES, pero presentan errores, letras adicionales o dominios diferentes.

páginas que imitan la dirección de ANSES, pero presentan errores, letras adicionales o dominios diferentes. Mensajes amenazantes: advertencias sobre la suspensión de una prestación o la pérdida de un pago si no respondés inmediatamente.

advertencias sobre la suspensión de una prestación o la pérdida de un pago si no respondés inmediatamente. Perfiles no verificados: cuentas que utilizan imágenes institucionales, pero carecen de autenticación y contactan mediante mensajes privados.

Qué hacer si compartiste tus datos o fuiste víctima de una estafa

Si recibís un mensaje sospechoso, lo primero es no responder, evitar los enlaces y no descargar archivos adjuntos. Si el contacto llega mediante una llamada, lo recomendable es finalizar la comunicación y verificar cualquier información directamente con ANSES.

Si compartiste datos bancarios o realizaste una transferencia, es fundamental actuar cuanto antes. Comunicate con tu banco o billetera virtual mediante sus canales oficiales para informar lo sucedido, solicitar el bloqueo de tarjetas o accesos cuando corresponda y desconocer las operaciones que no hayas autorizado.

También conviene modificar las contraseñas comprometidas y controlar los últimos movimientos de las cuentas. Guardar capturas de pantalla, números telefónicos, correos electrónicos, enlaces y comprobantes puede ser importante para documentar lo ocurrido.

¿Dónde denunciar una estafa que utiliza el nombre de ANSES?

El organismo dispone de distintas alternativas para recibir denuncias por fraudes y comunicaciones falsas: