El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que deje de descontarle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 20% sobre la pensión de privilegio que recibe por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La medida fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis.

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En el fallo al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, la magistrada intimó a Anses a que dentro de los próximos 10 días “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.

El planteo judicial se originó después de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó un fallo de la jueza Alonso Candis y ordenaron restablecer provisoriamente la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto de este año. Sin embargo, junto con la restitución del beneficio, la Anses le aplicó una retención mensual del 20% “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. Así, de los más de $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, se le debían restar $3.136.630,81 “hasta alcanzar la suma de $660.052.338,87”.

Cristina empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento del exmandatario Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de ese año. Sin embargo, tanto esta prestación como la jubilación de privilegio que percibía como expresidenta quedaron en la mira por sus causas judiciales.

Qué había dicho el Gobierno a través de Adorni

En 2024, después de que quedó firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno decidió dar de baja la jubilación y la pensión de privilegio. En una resolución, Anses cuestionó el merecimiento por su situación judicial. "Durante el mandato del presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos", argumentó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

Cristina Kirchner apeló esta medida y, en junio de 2026, la Justicia ordenó que se le restituya la pensión por viudez. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.