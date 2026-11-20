ANSES informa qué pagos se acreditan hoy, viernes 20 de noviembre. La consulta de cuando cobro jubilados, pensionados y titulares de la AUH se responde según la terminación del DNI y la prestación. Acá está el detalle de quiénes cobran y los montos vigentes.

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Los pagos se acreditan de forma automática en la cuenta o sucursal bancaria correspondiente. El bono extraordinario para los haberes más bajos se suma al haber del día y no requiere ningún trámite.

La jornada incluye jubilaciones y pensiones con haber mínimo, PUAM, AUH, AUE, SUAF y asignaciones de pago único, maternidad y familiares de PNC. Las jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo no tienen pagos programados para hoy.

Jubilaciones y pensiones

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 9 que perciben hasta el haber mínimo.

Haber mínimo: $444.158 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total: $514.158.

PUAM

También cobran hoy los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 9.

PUAM: $355.327 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total: $425.327.

AUH

Cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 7.

Monto general: $159.611 por hijo.

por hijo. Se deposita el 80%: ~$127.689 ; el 20% restante se libera con los controles correspondientes.

; el 20% restante se libera con los controles correspondientes. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE y SUAF

La Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF se acreditan hoy para DNI terminado en 7.

AUE: monto según liquidación de ANSES.

SUAF: monto según categoría y liquidación.

Asignaciones de Pago Único, Maternidad y PNC

Hoy continúan las acreditaciones para todas las terminaciones de DNI de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.