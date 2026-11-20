ANSES informa qué pagos se acreditan hoy, viernes 20 de noviembre. La consulta de cuando cobro jubilados, pensionados y titulares de la AUH se responde según la terminación del DNI y la prestación. Acá está el detalle de quiénes cobran y los montos vigentes.
Los pagos se acreditan de forma automática en la cuenta o sucursal bancaria correspondiente. El bono extraordinario para los haberes más bajos se suma al haber del día y no requiere ningún trámite.
La jornada incluye jubilaciones y pensiones con haber mínimo, PUAM, AUH, AUE, SUAF y asignaciones de pago único, maternidad y familiares de PNC. Las jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo no tienen pagos programados para hoy.
Jubilaciones y pensiones
Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 9 que perciben hasta el haber mínimo.
- Haber mínimo: $444.158.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total: $514.158.
PUAM
También cobran hoy los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 9.
- PUAM: $355.327.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total: $425.327.
AUH
Cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 7.
- Monto general: $159.611 por hijo.
- Se deposita el 80%: ~$127.689; el 20% restante se libera con los controles correspondientes.
- Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
AUE y SUAF
La Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF se acreditan hoy para DNI terminado en 7.
- AUE: monto según liquidación de ANSES.
- SUAF: monto según categoría y liquidación.
Asignaciones de Pago Único, Maternidad y PNC
Hoy continúan las acreditaciones para todas las terminaciones de DNI de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.