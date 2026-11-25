La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un calendario especial de pagos para diciembre de 2026, con el objetivo de que los jubilados y pensionados perciban sus haberes antes de las celebraciones de fin de año.

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En esta oportunidad, las prestaciones previsionales tendrán un aumento del 2,17%, correspondiente a la inflación de octubre, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además, los beneficiarios recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), mientras que quienes perciben los ingresos más bajos accederán a un bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, la jubilación mínima alcanzará los $750.695,05 brutos en diciembre, al contemplar los tres conceptos.

Haberes cuánto se cobra

ANSES: cuándo cobran los jubilados en diciembre 2026

El cronograma previsional, establecido mediante la Resolución 349/2025 de ANSES, contempla una concentración de las fechas de acreditación durante las primeras semanas del mes. Los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre y finalizarán el miércoles 23, un día antes de Nochebuena.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Aumento de jubilados ANSES

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026

Con la aplicación de la fórmula de movilidad previsional, el haber mínimo se ubicará en $453.796,70, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $3.053.622,04.

A estos importes se sumará el medio aguinaldo y, en los casos correspondientes, el refuerzo extraordinario.

Los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Prestación Haber mensual Aguinaldo Bono Total bruto Jubilación mínima $453.796,70 $226.898,35 $70.000 $750.695,05 Jubilación máxima $3.053.622,04 $1.526.811,02 No corresponde $4.580.433,06 PUAM $363.037,36 $181.518,68 $70.000 $614.556,04 PNC por invalidez o vejez $317.657,69 $158.828,85 $70.000 $546.486,54

Los valores corresponden a los ingresos brutos, antes de los descuentos que puedan aplicarse a cada prestación.

Aguinaldo de ANSES: cómo se calcula y cuándo se cobra

Los jubilados y pensionados recibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, equivalente al 50% del haber mensual más elevado del segundo semestre.

Debido a las actualizaciones mensuales por movilidad, para quienes percibieron sus prestaciones durante todo el período se tomará como referencia el haber de diciembre, sin incluir el bono extraordinario.

En el caso de los titulares de la jubilación mínima, el medio aguinaldo será de $226.898,35, mientras que quienes perciben el haber máximo recibirán $1.526.811,02 por este concepto.

La acreditación se realizará junto con los haberes mensuales, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en diciembre

El refuerzo extraordinario de $70.000 se abonará en su totalidad a los beneficiarios que perciban ingresos previsionales equivalentes o inferiores a la jubilación mínima.

Por su parte, quienes superen ese monto recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar los $523.796,70, sin contabilizar el aguinaldo.

Por ejemplo, un jubilado con un haber mensual de $500.000 recibirá un bono de $23.796,70 y un medio aguinaldo de $250.000. De esta manera, sus ingresos brutos de diciembre ascenderán a $773.796,70.

Los titulares cuyos haberes alcancen o superen el límite establecido no recibirán el refuerzo.

Por qué ANSES adelantó el calendario de pagos de diciembre

El esquema especial de acreditaciones busca garantizar que los beneficiarios del sistema previsional dispongan de sus ingresos antes de las fiestas de fin de año.

Para ello, el organismo agrupó varias terminaciones de DNI en una misma jornada, especialmente durante los últimos días de pago de las jubilaciones mínimas y las Pensiones No Contributivas.