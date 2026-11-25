ANSES confirmó que este miércoles 25 de noviembre hay pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, entre otras prestaciones. La consulta sobre 'cuando cobro' se responde según la terminación del DNI y el tipo de beneficio. El cronograma de hoy se concentra en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, AUH, AUE, SUAF, desempleo y otras asignaciones con período vigente.
El pago se acredita automáticamente en la cuenta o boca de pago correspondiente. ANSES recuerda que no hay que hacer trámites adicionales para cobrar el bono extraordinario ni para percibir las asignaciones que ya están liquidadas.
A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy, con DNI y montos informados para noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3.
- El haber mínimo de noviembre es $444.158.
- El bono extraordinario es de $70.000 y se paga con el haber a quienes corresponda: es proporcional entre $444.158 y $514.158, y no corresponde por encima de ese tope.
AUH
Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 9.
- Monto general: $159.611 por hijo.
- ANSES deposita el 80%, unos $127.689, y retiene el 20% hasta acreditar los controles de salud, vacunas y escolaridad.
- Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
- Complemento Leche del Plan 1000 Días: verificar monto en Mi ANSES.
MÁS INFO
Asignación por Embarazo (AUE)
Hoy cobran las beneficiarias con DNI terminado en 9.
SUAF — Asignaciones Familiares
Hoy cobran los trabajadores registrados con DNI terminado en 9.
Prestación por Desempleo
Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1.
Otras asignaciones con pago hoy
Dentro de los períodos vigentes, hoy pueden cobrar todas las terminaciones de DNI:
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción).
- Asignación por Maternidad.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.