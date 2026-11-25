ANSES confirmó que este miércoles 25 de noviembre hay pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, entre otras prestaciones. La consulta sobre 'cuando cobro' se responde según la terminación del DNI y el tipo de beneficio. El cronograma de hoy se concentra en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, AUH, AUE, SUAF, desempleo y otras asignaciones con período vigente.

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El pago se acredita automáticamente en la cuenta o boca de pago correspondiente. ANSES recuerda que no hay que hacer trámites adicionales para cobrar el bono extraordinario ni para percibir las asignaciones que ya están liquidadas.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy, con DNI y montos informados para noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3.

El haber mínimo de noviembre es $444.158 .

. El bono extraordinario es de $70.000 y se paga con el haber a quienes corresponda: es proporcional entre $444.158 y $514.158, y no corresponde por encima de ese tope.

AUH

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 9.

Monto general: $159.611 por hijo.

por hijo. ANSES deposita el 80%, unos $127.689 , y retiene el 20% hasta acreditar los controles de salud, vacunas y escolaridad.

, y retiene el 20% hasta acreditar los controles de salud, vacunas y escolaridad. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

con un hijo, con dos y con tres o más. Complemento Leche del Plan 1000 Días: verificar monto en Mi ANSES.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias con DNI terminado en 9.

SUAF — Asignaciones Familiares

Hoy cobran los trabajadores registrados con DNI terminado en 9.

Prestación por Desempleo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1.

Otras asignaciones con pago hoy

Dentro de los períodos vigentes, hoy pueden cobrar todas las terminaciones de DNI: