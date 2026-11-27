La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que determinan qué trabajadores y grupos familiares pueden acceder a las prestaciones.

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Con un incremento previsto del 2,17%, en línea con la inflación de octubre, el tope individual superaría los $3,3 millones, mientras que el límite de ingresos del grupo familiar se acercaría a los $6,7 millones. La modificación permitirá elevar los parámetros salariales para acceder a la Asignación Familiar por Hijo y otras prestaciones comprendidas dentro del régimen.

SUAF de ANSES: cuáles son los nuevos topes de ingresos en diciembre 2026

A partir de la actualización mensual, los límites económicos para acceder a las asignaciones familiares quedarían conformados de la siguiente manera:

Tope de ingresos individual: $3.342.813.

Tope de ingresos del grupo familiar: $6.685.625.

Porcentaje de actualización: 2,17%.

Durante noviembre, estos valores se ubicaron en $3.271.814 por integrante y $6.543.628 para el conjunto del grupo familiar. Los nuevos importes son estimativos y están sujetos a la publicación de los valores oficiales correspondientes a diciembre.

ANSES: cuánto se cobra de SUAF

Quiénes pueden cobrar el SUAF de ANSES en diciembre 2026

Para acceder a las asignaciones familiares, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos económicos y las condiciones particulares de cada prestación. En el caso de los trabajadores registrados, ANSES evalúa tanto los ingresos individuales como los recursos del conjunto familiar.

Ambos parámetros deben cumplirse simultáneamente. Esto significa que, aunque los ingresos totales del hogar se encuentren por debajo del máximo permitido, superar el límite individual puede impedir el acceso a la Asignación Familiar por Hijo. Por ejemplo, si uno de los progenitores percibe ingresos mensuales computables de $3.500.000 y el otro de $1.500.000, el grupo familiar quedaría excluido de la prestación sujeta a estos topes, pese a que sus ingresos conjuntos no alcanzan los $6,7 millones.

Qué ingresos tiene en cuenta ANSES para calcular los topes del SUAF

Para determinar si una familia reúne las condiciones económicas exigidas, el organismo previsional considera diferentes fuentes de ingresos.

Entre los conceptos que integran el cálculo se encuentran:

Remuneraciones brutas de los trabajadores registrados.

Sumas no remunerativas declaradas por los empleadores ante ARCA.

Haberes jubilatorios y pensiones.

Prestaciones por desempleo.

Rentas de referencia correspondientes a determinadas actividades económicas.

Asimismo, ANSES puede contemplar los ingresos de ambos progenitores, incluso cuando no convivan en el mismo domicilio. Por lo tanto, una separación o un divorcio no implica automáticamente que los recursos de uno de ellos queden excluidos del cálculo.

Cuánto aumenta el SUAF confirmado

SUAF en diciembre 2026: ¿el aguinaldo puede dejarte afuera del beneficio?

Una de las principales dudas de los trabajadores durante diciembre está relacionada con el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y su posible incidencia sobre los límites de ingresos. Sin embargo, el aguinaldo no se computa para determinar los ingresos familiares que ANSES utiliza para evaluar el acceso a estas asignaciones.

Tampoco se incluyen las horas extras ni el adicional por zona desfavorable dentro de las remuneraciones consideradas para este cálculo. De esta manera, el cobro del medio aguinaldo no provocará, por sí solo, la pérdida de la prestación.

Qué pasa si supero los topes de ingresos del SUAF

Los trabajadores cuyos ingresos computables excedan los límites establecidos podrán quedar excluidos de las asignaciones familiares sujetas a estos parámetros.

Por otra parte, quienes permanezcan dentro del régimen podrán experimentar modificaciones en el importe de la prestación, dado que los montos se determinan según diferentes rangos de ingresos y las características de cada beneficio. Para verificar si les corresponde cobrar una asignación familiar, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También es importante mantener actualizados los datos personales, laborales y los vínculos familiares registrados ante el organismo, ya que esta información resulta determinante para evaluar el acceso a las prestaciones.