La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 los montos de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El incremento responde a la modificación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que determina los valores mínimos y máximos del beneficio.

{{{htmlAmp}}}

A partir del próximo mes, la Prestación por Desempleo tendrá un monto mínimo de $203.200 y un máximo de $406.400 mensuales. Sin embargo, no todos los beneficiarios perciben la misma suma, ya que el importe se calcula en función de los salarios que recibían antes de quedar desocupados y de las condiciones previstas por el régimen.

El beneficio está dirigido principalmente a trabajadores registrados en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa o cuyo vínculo laboral terminó por motivos contemplados en la normativa. Además, para acceder a la asistencia es necesario cumplir con determinados requisitos de aportes y presentar la documentación que acredite la finalización de la relación laboral.

Aumento de prestación ANSES

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2026

La actualización de diciembre se encuentra vinculada con el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, establecido mediante la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo. El nuevo salario mínimo será de $406.400 mensuales para los trabajadores comprendidos en el régimen general de jornada completa.

A partir de ese valor, se establecen los siguientes límites para la Prestación por Desempleo:

Concepto Monto en diciembre 2026 Prestación mínima $203.200 Prestación máxima $406.400 Salario Mínimo, Vital y Móvil $406.400

La normativa establece que el beneficio no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese indicador.

Por este motivo, cada actualización del SMVM modifica también los límites de la asistencia por desempleo. No obstante, el monto efectivo que cobra cada persona depende de su remuneración anterior y del cálculo individual que realiza ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo en diciembre

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo de manera involuntaria y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.

Entre las situaciones que permiten acceder al beneficio se encuentran:

Despido sin justa causa: cuando el empleador decide finalizar la relación laboral sin una causa legal que justifique la desvinculación.

Finalización de un contrato laboral: cuando concluye un vínculo de trabajo bajo las condiciones contempladas por el régimen.

Quiebra o cierre de la empresa: cuando la pérdida del empleo se produce por el cese de actividades del empleador.

Despido indirecto justificado: cuando el trabajador extingue la relación laboral ante incumplimientos del empleador que configuran una causa legal.

Además de acreditar alguna de estas situaciones, los solicitantes deben cumplir con una cantidad mínima de aportes al Fondo Nacional de Empleo. En el régimen general, se exige haber realizado al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido. Los trabajadores eventuales y de temporada tienen requisitos particulares, de acuerdo con las características de su contratación.

Quiénes cobran prestación por desempleo

Cuántos meses se cobra la Prestación por Desempleo

La duración de la asistencia económica depende de la cantidad de meses aportados por el trabajador antes de quedar desocupado. ANSES establece diferentes períodos de cobertura:

Meses de aportes Cantidad de cuotas De 6 a 11 meses 2 cuotas De 12 a 23 meses 4 cuotas De 24 a 35 meses 8 cuotas Desde 36 meses Hasta 12 cuotas

De esta manera, los trabajadores con una mayor cantidad de aportes pueden acceder a un período de cobertura más extenso. Además, las personas de 45 años o más pueden recibir una extensión automática de seis meses, siempre que cumplan con las condiciones previstas para el beneficio.

Es importante tener en cuenta que el importe mensual no necesariamente se mantiene sin cambios durante todo el período de cobro. Según el régimen aplicable, después de los primeros cuatro meses el monto puede reducirse al 85% del valor inicial. Para quienes tienen derecho a 12 cuotas, durante los últimos cuatro meses puede disminuir al 70%.

En todos los casos, deben considerarse los límites y las condiciones vigentes al momento de la liquidación.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de manera gratuita, tanto por internet como presencialmente. La solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

En caso de realizar el trámite fuera de ese plazo, ANSES puede descontar días del período de cobertura correspondiente.

Existen dos modalidades para gestionar la prestación.

Por internet: el solicitante debe ingresar a la plataforma de Atención Virtual de ANSES , identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir los pasos indicados para presentar la documentación.

el solicitante debe ingresar a la plataforma de Atención Virtual de , identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir los pasos indicados para presentar la documentación. De manera presencial: también puede solicitar un turno para concurrir a una oficina de ANSES y completar el trámite con la documentación correspondiente.

La gestión no tiene costo y está destinada a quienes acrediten las condiciones exigidas para acceder al beneficio.