El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena H5 en un predio de aves de traspatio en Cinco Saltos, tras analizar muestras tomadas de gallinas, patos y gansos. El diagnóstico se produjo tras la detección de signos neurológicos y elevada mortandad en los animales.

Ante la confirmación, el organismo dispuso la creación de un área de prevención alrededor del foco para la contención del brote. En ese perímetro se implementarán medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico destinado a identificar posibles vías de transmisión y evaluar el riesgo de diseminación hacia otros lugares.

El operativo fue coordinado por personal del SENASA de General Roca, que intervino en la recolección de muestras y la activación de los protocolos sanitarios. Desde el organismo recomendaron a productores y tenedores de aves reforzar las medidas de higiene y bioseguridad, así como notificar de inmediato cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Los antecedentes recientes de gripe aviar

El caso de Río Negro se suma a un antecedente reciente en Alberti, donde unas semanas atrás se confirmó un brote de gripe aviar que derivó en el sacrificio de más de 100 aves de corral. En ese contexto, el SENASA estableció un cordón sanitario de aproximadamente tres kilómetros para evitar la propagación del virus.

El intendente de Alberti, Jorge Gaute, informó que se realizó el seguimiento sanitario a las personas que estuvieron en contacto con los animales afectados y que, hasta el momento, no se registraron síntomas.

El veterinario Roberto Murray advirtió que tanto las aves domésticas como las silvestres pueden contraer la enfermedad, por lo cual insistió en la importancia de actuar con rapidez ante cualquier indicio.

Cuáles son los síntomas del virus y cómo se transmite

La influenza aviar puede propagarse por múltiples vías. Entre las principales se encuentran el movimiento de aves sin control sanitario y la migración de especies silvestres infectadas. Se elimina a través de heces y de secreciones respiratorias, lo que facilita su dispersión en vehículos, herramientas o ropa de trabajo contaminada.

También existe riesgo de contagio a través del contacto con agua o con superficies contaminadas. La capacidad del virus para sobrevivir, especialmente a bajas temperaturas y durante largos períodos en el ambiente, incrementa el peligro de propagación.

Entre los síntomas más frecuentes en aves infectadas se destacan la falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria, secreciones nasales, diarrea y caída en la producción de huevos. En casos más graves, puede observarse hinchazón en la cabeza, coloración azulada en cresta y patas, postración y muerte.