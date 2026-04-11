Tres planes para hacer con niños este fin de semana en CABA y no gastar un peso.

Salir con chicos en Buenos Aires no tiene por qué ser sinónimo de gastar plata. Cada fin de semana, la Ciudad despliega una agenda cargada de propuestas culturales, educativas y recreativas pensadas para todas las edades. Desde experiencias únicas hasta clásicos que nunca fallan, hay opciones gratis que combinan diversión y aprendizaje.

Tres planes ideales para hacer en familia este finde en CABA

Un viaje en el tiempo arriba del tranvía de Caballito

Una de las experiencias más originales para hacer con chicos es subirse al histórico tranvía restaurado que recorre el barrio de Caballito. El paseo dura pocos minutos, ideal para mantener la atención de los más chicos, y funciona todos los fines de semana con salidas por la tarde. Además de ser gratuito, es una oportunidad para que los niños conozcan cómo era moverse por la ciudad hace décadas.

Talleres y actividades creativas para jugar y aprender

Distintos espacios culturales de la Ciudad ofrecen propuestas gratuitas que combinan juego y aprendizaje, desde crear juguetes con materiales reciclados hasta armar personajes imaginarios o participar de experiencias de robótica para chicos. Estas actividades están pensadas para estimular la creatividad, el trabajo manual y la imaginación, con opciones para diferentes edades durante todo el fin de semana.

Shows y espectáculos al aire libre en parques

Los espacios verdes también se convierten en escenario. Parques como Centenario suelen ofrecer recitales, teatro infantil y propuestas culturales gratuitas para toda la familia. Son planes ideales para aprovechar el aire libre, llevar algo para merendar y disfrutar de espectáculos pensados especialmente para chicos.

En un contexto donde cada salida cuenta, Buenos Aires demuestra que es posible armar un plan completo sin gastar.