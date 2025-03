Google anunció cómo solucionar Chromecast, pero cuidado: si hiciste esto, ya no hay vuelta atrás.

Tras la caída mundial de Chromecast, Google reveló la solución al problema y explicó los motivos por los que todavía muchos dispositivos no funcionan. Los afectados fueron Chromecast 2 y Chromecast Audio, y ante estas fallas, muchos usuarios lo resetearon de fábrica para intentar solucionarlo. Luego, Google advirtió que esto no debía hacerse, pero ya era demasiado tarde: miles de personas los habían reiniciado.

En las últimas horas, Google publicó en el sitio Google Nest Community que ya lanzó una actualización para resolver la falla y explicó por qué mucha gente todavía sigue sin resolverlo. "Hemos comenzado a implementar una solución para el problema con los dispositivos Chromecast (2da generación) y Chromecast Audio, que se completará en los próximos días. Tu dispositivo debe estar conectado para recibir la actualización", anunció.

Algunos usuarios ya recibieron la actualización de sus dispositivos, pero este trámite requiere de tiempo para que alcance a todos los usuarios. Por otra parte, es fundamental que Chromecast siga conectado a Internet para poder recibir esta actualización. Muchas personas resetearon sus dispositivos de fábrica los dispositivos y otras no lo hicieron. Quienes sí lo hicieron, todavía no podrán resolver el problema. Para estos, la falla se resolverá más adelante y aún no hay una fecha estimada.

"Si realizaste un restablecimiento de fábrica durante la solución de problemas inicial, es posible que aún tengas problemas para volver a configurar tu dispositvo. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible. Consulta la página de la Comunidad aquí para obtener actualizaciones y los próximos pasos", cierra el comunicado.

El comunicado de Google sobre las fallas de Chromecast

Este lunes Google, a través de sus redes sociales, aclaró que estaban trabajando para solucionar las fallas en los dispositvos. "Estamos al tanto de un problema emergente que afecta a los dispositivos Chromecast (segunda generación) y Chromecast Audio, y estamos trabajando para solucionarlo. No restablezca su dispositivo a la configuración de fábrica", respondió la compañía a una usuaria de X.

Por qué no funciona Chromecast: qué pasó

El error no es sólo en Argentina, sino que le ocurre a usuarios de todo el mundo. La falla es igual para todos: el Chromecast no puede mandar contenidos a los dispositivos, por lo que cuando se entra desde un dispositivo móvil a un vídeo o contenido de audio y se elige la opción de enviar al Chromecast no funciona.

Según el reporte de los usuarios, el error afecta a los modelos más antiguos de Chromecast, como a los de segunda generación o los Chromecast Audio. Los modelos más modernos como los Google TV o los Chromecast Ultra funcionan sin ningún problema.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales reportaron que el intento de conexión a través de Google Home también resultaba fallido. Según advirtieron, les indicaban que el dispositivo no se había podido verificar y que el problema podía “estar ocasionado por el uso de un firmware obsoleto”, según compartieron algunos de los usuarios afectados en publicaciones en Reddit y X (antes Twitter).

En medio de las especulaciones, algunos usuarios advirtieron también que los Chromecast de segunda generación dejaron de funcionar el 9 de marzo porque se venció el certificado de validación ya que los modelos más recientes no reportaron fallas, lo que sugiere que el problema estaría relacionado con el soporte de software de los dispositivos más antiguos.