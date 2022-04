App Mi Argentina: se incorporó la opción "no binaria" para la identificación personal

Quienes hayan tramitado su identidad de género no binaria ante el Renaper podrán elegir esta opción al registrarse en la app.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) incorporó la opción de género no binario (X) para el registro del perfil digital de la ciudadanía y, de este modo, Argentina se convirtió "en el primer país de la región en reconocer identidades no binarias de género en los sistemas de registro e identificación", se informó hoy oficialmente. "Quienes se registren podrán hacerlo con la opción de género no binario", agregaron a través de un comunicado de prensa.

De esta manera, todas las personas que hayan tramitado su identidad de género no binaria ante el Renaper podrán elegir esta opción al registrarse en la app Mi Argentina. Los usuarios podrán acceder a sus credenciales de los organismos que también hayan implementado la opción de identidad no binaria en sus registros.

Cómo elegir la opción no binario en Mi Argentina

Desde el Renaper se informó que las personas que ya posean una cuenta registrada en Mi Argentina y que quieran actualizar su identidad de género deben eliminar su cuenta y volver a crearla con los datos del nuevo DNI. Y detallaron la forma de hacerlo: "Deben ingresar a id.argentina.gob.ar/configurar-mi-cuenta/ con usuario y contraseña actual y luego dirigirse a la sección "Eliminar mi cuenta", y si por algún motivo no se logra completar la operación, pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda".

Sobre la incorporación de la opción de identidad no binaria, la secretaria de Innovación Tecnológica del Sector Público, Micaela Sánchez Malcolm, destacó que "añadir esta opción en Mi Argentina es parte de las políticas públicas que implementa el Estado para reforzar y colaborar con la visibilización y la inclusión de las diversidades". Y remarcó que "va en línea con el alcance del Decreto 476, que involucra a las identidades no binarias y otras en el pasaporte y en la documentación de todas personas con DNI argentino, independientemente de su nacionalidad o estatus migrante".

Una vez que las personas usuarias hayan realizado el cambio en la opción de género en Mi Argentina, podrán solicitar en la Mesa de Ayuda la actualización de esta información en las credenciales digitales de vacunación COVID-19.

A nivel internacional, reconocen en sus documentos las identidades de género por fuera del paradigma binario masculino/femenino, países como Alemania, Canadá, India, Colombia y Estados Unidos, entre otros.

Con información de Télam