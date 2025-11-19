Panqueques de dulce de leche a $10: dónde probar este clásico argentino a un precio increíble

El próximo 26 de noviembre se celebra el Día del Panqueque en Argentina y Lo de Carlitos ofrecerá una promoción imperdible: venderán el clásico y delicioso panqueque con dulce de leche a solo $10. A dónde queda el local y cómo aprovechar esta oferta única.

La promoción de Lo de Carlitos busca celebrar el clásico panqueque con dulce de leche con lo que parece casi un regalo para los clientes. Bajo el lema "El sabor original a un precio histórico", el restaurante decidió celebrar este plato el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre en todos sus locales.

La gran recomendación para aprovechar la promoción en el panqueque, identificado en la cadena como el “Clásico N°182”, es llegar temprano, ya que el plato saldrá hasta agotar stock. No es necesario hacer otra consumición para disfrutar de la oferta, eso sí, los amantes de lo dulce deberán tener cuidado porque se podrían tentar con otras de las más de 100 versiones de este gran clásico.

A dónde queda Lo de Carlitos: la lista de sucursales

Lo de Carlitos tiene 19 sucursales en diferentes puntos de la provincia y ciudad de Buenos Aires. Además de los icónicos panqueques dulces y salados, la cadena es reconocida por sus sandwiches y hamburguesas. Los diferentes locales se encuentran en:

Capital Federal

Juramento 2080, Belgrano

Charcas 3702, Palermo

Chile 342, San Telmo

Nogoyá 3062, Villa del Parque

Zona Norte

Eduardo Costa 902, Acassuso

Av. Del Libertador 1827, Olivos

3 de Febrero 951, San Fernando

Zona Sur

Av. 9 de Julio 1546, Lanús

Francisco Seguí 669, Adrogué

Dr. Ángel C. Rotta 191, Monte Grande

Calle 47 nro. 784, La Plata

Alsina 286, Quilmes



Los panqueques con dulce de leche se podrán conseguir en las 19 sucursales de Lo de Carlitos

Zona Oeste

J. J. de Urquiza 4906, Caseros

Gral. Juan Lavalleja 23, Castelar

Av. Rivadavia 17780, Morón

Necochea 212, Ramos Mejía

Cnel. Charlone 1088, San Miguel

Costa Atlántica