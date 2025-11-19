Panqueques de dulce de leche a $10: dónde probar este clásico argentino a un precio increíble

El próximo 26 de noviembre se celebra el Día del Panqueque en Argentina y Lo de Carlitos ofrecerá una promoción imperdible: venderán el clásico y delicioso panqueque con dulce de leche a solo $10. A dónde queda el local y cómo aprovechar esta oferta única.
Día del panqueque: Lo de Carlitos vende panqueques con dulce de leche por solo $10
La promoción de Lo de Carlitos busca celebrar el clásico panqueque con dulce de leche con lo que parece casi un regalo para los clientes. Bajo el lema "El sabor original a un precio histórico", el restaurante decidió celebrar este plato el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre en todos sus locales.
La gran recomendación para aprovechar la promoción en el panqueque, identificado en la cadena como el “Clásico N°182”, es llegar temprano, ya que el plato saldrá hasta agotar stock. No es necesario hacer otra consumición para disfrutar de la oferta, eso sí, los amantes de lo dulce deberán tener cuidado porque se podrían tentar con otras de las más de 100 versiones de este gran clásico.
A dónde queda Lo de Carlitos: la lista de sucursales
Lo de Carlitos tiene 19 sucursales en diferentes puntos de la provincia y ciudad de Buenos Aires. Además de los icónicos panqueques dulces y salados, la cadena es reconocida por sus sandwiches y hamburguesas. Los diferentes locales se encuentran en:
Capital Federal
- Juramento 2080, Belgrano
- Charcas 3702, Palermo
- Chile 342, San Telmo
- Nogoyá 3062, Villa del Parque
Zona Norte
- Eduardo Costa 902, Acassuso
- Av. Del Libertador 1827, Olivos
- 3 de Febrero 951, San Fernando
Zona Sur
- Av. 9 de Julio 1546, Lanús
- Francisco Seguí 669, Adrogué
- Dr. Ángel C. Rotta 191, Monte Grande
- Calle 47 nro. 784, La Plata
- Alsina 286, Quilmes
Los panqueques con dulce de leche se podrán conseguir en las 19 sucursales de Lo de Carlitos
Zona Oeste
- J. J. de Urquiza 4906, Caseros
- Gral. Juan Lavalleja 23, Castelar
- Av. Rivadavia 17780, Morón
- Necochea 212, Ramos Mejía
- Cnel. Charlone 1088, San Miguel
Costa Atlántica
- Av. Independencia 3907, Mar del Plata
- Paseo 104 nro. 179, Villa Gesell
- Paseo 107 nro. 314, Villa Gesell