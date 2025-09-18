Receta de panqueques para 4 personas: cómo hacerlo fácil y rápido

Panqueques fáciles, versátiles y listos en menos de 40 minutos.

La receta clásica para hacer panqueques no tiene misterios: con 500 gramos de harina, 700 ml de leche, dos huevos y cinco cucharadas de aceite vas a lograr una mezcla lisa y manejable que rinde 16 panqueques. El método es directo: mezclar líquidos, incorporar la harina, cocinar en sartén caliente y darles la vuelta cuando estén dorados por un lado.

Si buscás practicidad, esta versión evita fermentos y tiempos de reposo largos. Es la fórmula para cuando tenés hambre y poco tiempo, pero no querés sacrificar textura ni sabor.

Los ingredientes para hacer panqueques para cuatro personas

Rinde: 16 panqueques.

500 g de harina.

700 ml de leche.

Dos huevos.

Cinco cucharadas de aceite.

Opcional: una pizca de sal o una cucharadita de azúcar/esencia de vainilla si los querés dulces; no altera la receta base.

Panqueques.

Paso a paso para hacer panqueques

Mezclar huevo y leche. En un bol amplio batí los 2 huevos y agregá los 700 ml de leche hasta integrar. Sumar el aceite. Añadí las 5 cucharadas de aceite y mezclá bien; el aceite ayuda a que los panqueques no se peguen y queden flexibles. Incorporar la harina. Agregá los 500 g de harina de a poco, batiendo para evitar grumos. La mezcla debe quedar fluida, pero con cuerpo; si queda demasiado espesa, sumá un chorrito de leche. Calentar la sartén. Poné la sartén a fuego medio y colocá un poco de aceite (o usá un aerosol antiadherente). Retirá el exceso con papel. Cocinar cada panqueque. Volcá un cucharón de mezcla en el centro y mové la sartén para que la masa se distribuya en círculo fino. Dar vuelta y terminar. Esperá un minuto hasta que se formen burbujas y el borde se despegue; dales la vuelta y cociná un minuto más. Sacá y reservá. Repetir hasta terminar la mezcla. Mantené el fuego medio: si está muy fuerte, se doran por fuera y quedan crudos por dentro; si está muy bajo, se empaparán. A disfrutar. Armá rollos o apilá con el relleno que prefieras (dulce de leche, mermelada, fruta, queso crema).

Consejos para hacer panqueques esponjosos