Caso Fernando Báez Sosa: qué pasó con Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos rugbiers que no fueron condenados

Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.

El caso de Fernando Báez Sosa aún sacude a la sociedad argentina por lo representativo e impactante que fue el caso. Un 18 de enero de 2020 el joven de 18 añis fue asesinado a la salida del boliche Le Brique por un grupo de rugbiers que lo golpeó de forma salvaje. Y el juzgamiento dictado por el por el Tribunal N° 1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”, mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel.

Sin embargo, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino fueron sobreseídos por la Justicia por falta de pruebas que los ubicaran en el lugar de los hechos. En función a lo indicado por la fiscal Verónica Zamboni, en la etapa de instrucción quedó probado que ambos estaban con los ocho acusados dentro del boliche Le Brique aquel 18 de enero y luego salieron con ellos tras el altercado dentro del lugar, según consta en el video filmado por Lucas Pertossi. Pero Zamboni determinó que tras analizar las imágenes recabadas por las cámaras de seguridad, los resultados negativos de las pericias genéticas y de las ruedas de reconocimiento de testigos, "ello no los ubica directamente el lugar central en que le dieron muerte a Fernando".

Por qué no condenaron a Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino

Milanesi y Guarino fueron detenidos junto a los ocho acusados en la casa que habían alquilado, en momentos que se realizó también el allanamiento del que se pudieron recabar las pruebas luego sometidas a análisis. Los dos tenían lesiones visibles. En el caso de Guarino, tenía una lesión que luego resultó compatible a una posible quemadura, en tanto que Milanesi tenía otras lesiones menores, posibles arañazos, que "no habilitan por si a mantener la imputación", de acuerdo a la fiscal.

Los dos sobreseídos saliendo de prisión.

Además, ambos acusados dieron negativo en todas las pericias de ADN ordenadas para el cotejo de las muestras sanguíneas con las muestras de importancia obtenidas de la pesquisa, con los hisopados y prendas que vestía Fernando Báez Sosa en el momento del homicidio y también resultaron a su favor las pericias scopométricas realizadas sobre las zapatillas secuestradas en el allanamiento fiscal.

Y por otra parte, si bien las cámaras de seguridad los ubica dentro del boliche, la fiscal apuntó que había que desvincular de la imputación penal a Guarino y Milanesi porque "estar ahí con su grupo de amigos o resultar con lesiones (en el caso de Guarino por una posible quemadura y en el caso de Milanesi, por presentar lesiones menores) no habilitan por si a mantener la imputación".

Cómo son las historias de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino

Alejo Milanesi jugaba al rugby junto a Juan Guarino, Blas Cinalli y a los hermanos Ciro y Luciano Pertossi en el club Naútico Arsenal de Zárate. Los cuatro fueron suspendidos por la Comisión Directiva debido a que su participación en el ataque a Báez Sosa “afecta la imagen que pregona” la institución. Además, es hijo de un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de una docente.

En cuanto a Guarino, jugaba al rugby en el club Náutico Arsenal de Zárate y compartía la misma casa que el grupo alquiló ese verano. Sobre su relación con los imputados, dijo en su declaración que “no con todos tenía una amistad íntima”, pero sí reconoció haber sido “amigo cercano” de Luciano y de Ciro Pertossi, que Blas Cinalli fue su compañero de colegio y que a Máximo Thomsen lo conocía de jugar juntos al rugby.