Giro en el femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia reveló la verdadera causa de muerte

El femicidio de Daiana Mendieta, de 22 años, conmocionó a toda la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, en medio de semanas complejas en relación a las repetidas muertes de mujeres en el marco de la violencia de género que el gobierno de Javier Milei niega e invisibiliza. A días de su asesinato, la autopsia dio a conocer que la causa de muerte no fue la herida de arma de fuego hallada en su cráneo.

En las últimas horas, fuentes judiciales aseguraron que la mujer sufrió un traumatismo de cráneo causado por un "elemento contundente" en la parte de atrás de la cabeza. De esta manera, los forenses confirmaron que su muerte no fue causada por el disparo recibido que los investigadores observaron al extraer el cuerpo del pozo.

"El informe preliminar reveló como causa de muerte un trauma craneoencefálico grave; no se empleó arma de fuego y el cuerpo quedará reservado en la morgue para realizar estudios contemporáneos", indicó una de las fuentes a Infobae. En esa línea, apuntaron que se trató de un objeto con punta y un importante filo que le provocó un orificio en la cabeza. La herida es similar a la de un disparo y eso, manifestaron, podría explicar la confusión de quienes trabajaron en el lugar del crimen.

Daiana fue encontrada sin vida el pasado martes, tras su desaparición y el desconocimiento de paradero por parte de su familia, cinco días atrás. Salió de su casa en el Chevrolet Corsa de la familia y a las pocas horas, dejaron de tener contacto con ella; incluso, su teléfono perdió la señal. Por su parte, el vehículo fue encontrado con las llaves puestas a casi cuatro kilómetros de la localidad entrerriana.

El cadáver de la joven se encontraba a unos 10 metros de profundidad en un aljibe, tapado por ramas, raíces y hojas, entre otros elementos, para evitar que fuese hallada. La presencia de perros de rastreo, junto a un importante operativo de búsqueda, fue clave para que los trabajos dieran resultados positivos.

Dicho aljibe se encontraba en un camino rural de la zona, conocido como Los Zorrinos -cercano a la Ruta N°. 12 y cercano al club de campo El Silencio-. La zona del hallazgo está a sólo cinco kilómetros de la localidad de Gobernador Mansilla, de donde era oriunda y cerca de donde estaba su auto abandonado.

El único detenido hasta el momento

Hasta el momento, el único sospechoso y detenido por el crimen es Norberto Gustavo Grondino (55), un trabajador de campo a quien conocen en la zona como "Pino", está casado y tiene un hijo de 18 años. El comisario del pueblo dio a entender que no existe ninguna relación "laboral" entre ellos pero sí un registro de llamadas y testimonios que hacen sospechar a los investigadores que mantenían -o habían mantenido- un vínculo amoroso que no fue confirmado.

Si bien algunos vecinos de la localidad lo definieron como "un hombre tranquilo y reservado", otros testigos del lugar apuntaron que "estaba enloquecido por Daiana", "la celaba mucho" y habría dicho, al enterarse de un reciente noviazgo, que "si no iba a ser suya, no iba a ser de nadie".

La dura publicación de la pareja de Daiana

Tras el hallazgo del cuerpo de Daiana, la persona con la quien tenía una relación -según sus amigas, hace poco tiempo- se expresó en redes sociales y mostró su dolor ante el crimen de la joven. "No tengo palabras para describir el dolor que se siente, sólo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón. El poco tiempo que pudimos estar juntos, disfruté hasta el último segundo...", manifestó Juan Manuel Estallo.

"Siento como si te hubiera conocido de toda la vida. En tan poquito tiempo, llegué a querer como ni siquiera te lo imaginás. Siempre vas a estar en mi corazón. Fuiste una persona conmigo y hubiera deseado una vida entera a tu lado. Sos para toda la vida", sentenció.