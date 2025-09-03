Femicidio de Brenda Torres: ordenan nuevos rastrillajes para encontrar más restos desaparecidos

Brenda Torres fue brutalmente asesinada y descuartizada en Chateau Carreras, provincia de Córdoba, hace más de un mes. Luego de que encontraran, semanas atrás, parte de sus restos que fueron esparcidos por diversos sectores del barrio, la Justicia analiza iniciar nuevos rastrillajes para localizar los demás restos desaparecidos de la víctima.

Por el violento crimen cometido, hay dos sospechosos detenidos, C.A.(38) y G.L.(53); ambos se negaron a declarar ante el fiscal a cargo. De esta manera, la abogada querellante, representante de la familia, Daniela Morales Leanza, solicitó el inicio de nuevos rastrillajes.

En esa línea, la representante legal de la familia también habría solicitado que se profundicen los operativos en tres puntos específicos: El Infiernillo, La Calandria y la Avenida Del Piamonte.

La petición expresa en esos puntos, se debería a que se trata de zonas en las cuales -según la misma abogada- los procedimientos no se realizaron de forma exhaustiva. A su vez, comentó que son zonas de baldíos y microbasurales, en los cuales es habitual la acumulación de desechos debido a la falta de recolección de residuos.

La medida judicial dispuso una orden de no innovar hasta que los investigadores completen los nuevos recorridos. Esto impedirá que la Municipalidad de Córdoba realice tareas de limpieza en las áreas del rastrillaje hasta que los operativos finalicen.

De homicidio simple a femicidio

La carátula del caso, en un principio, revestía el cargo de homicidio simple, la cual posteriormente cambió a femicidio. El fiscal a cargo, Horacio Vázquez, dio sus argumentos y explicó que la modificación estuvo relacionada con la especial situación de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima, lo que representó una clara desigualdad frente a sus agresores.

Los dos imputados por su parte, continúan en prisión preventiva. Esto se debe a que en la última semana, ambos fueron sometidos a declaración indagatoria pero se negaron a colaborar -negaron los hechos- y no prestaron declaración.

Por el momento, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas que le realizaron a los dos imputados. Una de las evaluaciones estaría fechada para octubre, sin embargo la otra todavía no tendría fecha ya que la familia de Brenda Torres aún no designó ni confirmó a los peritos de control.

Esperan por la autopsia al cuerpo de Brenda

Ya que la autopsia definitiva aún no se ha llevado a cabo, el cuerpo de Brenda todavía no ha sido entregado a su familia. Esto se debe a que, a diferencia de lo que los investigadores creyeron en un primer momento, no hay certeza de que se hayan encontrado todos los restos de la joven de 21 años asesinada.

En un principio, al hallarse el torso y la cabeza enterrados en la vivienda de la calle Horneros 574, donde ambos acusados vivían, se creyó que todas las partes habían sido recuperadas. Sin embargo, es una constante del caso la habitual aparición de nuevos restos.

El último hallazgo data del domingo 10 de Agosto, cuando se encontraron vísceras de la víctima en bolsas de consorcio, aproximadamente a 750 metros del domicilio señalado previamente.