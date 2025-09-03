Un femicidio conmocionó este martes a la provincia de Mendoza. Sandra Norma Sánchez fue atacada brutalmente por su expareja en medio de una discusión por la división de los muebles. La mujer murió a pocos metros de la puerta de su casa, mientras los vecinos intentaban desesperadamente salvarla.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle Rópolo al 6500 en la ciudad de Guaymallén a las 4 de la tarde. Enzo Manuel Valdovino llegó con la excusa de retirar algunos muebles, pero la visita derivó en una pelea que escaló en cuestión de minutos. En medio de la discusión, el hombre tomó un cuchillo y le dio un puntazo a Sandra en la axila izquierda. Los vecinos salieron corriendo a auxiliar a la mujer, pero a pesar de los intentos por reanimarla y de la llegada de una ambulancia, la víctima no logró sobrevivir.

En tanto, el femicida permaneció a a pocos metros del cuerpo y expresó. “Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”. Esa confesión desató la furia de todo el barrio: un grupo intentó lincharlo antes de que la policía llegara para detenerlo. La escena fue presenciada por familiares de la víctima, incluida su hija, que no pudo contener la desesperación.

Quién era Sandra, la mujer asesinada por su expareja

Sandra tenía 57 años. Era madre de Daniela y Antonela y también abuela de una niña y dos niños. Se había casado con Valdovino, que trabajaba como personal de seguridad, en 2007, y vivían desde hacía más de 10 años en el barrio Buena Nueva de Guaymallén. Habían comenzado el proceso de separación desde hacía algunos meses.

Femicidio en Mendoza: cómo sigue la causa judicial

El asesino quedó inmediatamente detenido y fue trasladado a la comisaría tras el operativo en el que intervinieron efectivos policiales y personal de la Policía Científica. La fiscal Claudia Alejandra Ríos será la encargada de imputarlo por homicidio agravado por mediar violencia de género, un delito que contempla como única pena la prisión perpetua.

En lo que va del 2025, se registraron un total de 8 femicidios en Mendoza: Antonia Falcón, de 60 años; María Alejandra Cuevas, de 48; Eliana Speziale, de 44; Verónica Magallanes, de 49; Carla Janet del Sauc, de 27; Flora Inés Moyano, de 60; Rocío Maribel Collado, de 30; y Sandra Norma Sánchez, de 57.

Según el Observatorio Ahora que sí nos ven, a nivel nacional desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año, han ocurrido 164 femicidios. Esto indica, además, qu en el país hay 1 femicidio cada 36 horas y que el 15% de las víctimas ya había realizado una denuncia por violencia de género.