Un reconocido youtuber cerró su hamburguesería.

Un reconocido youtuber argentino comunicó el cierre de su hamburguesería y explicó que el principal motivo es la crisis económica que vive el país, generada por las medidas del gobierno de Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Damián Kuc anunció el fin de su emprendimiento gastronómico, Chizpa, una hamburguesería que se destacaba por sus platos con hongos y que estaba ubicada en Gorriti 5061, en el barrio porteño de Palermo.

"Con el corazón en la mano y mucho amor, queremos contarles que por el momento vamos a pausar este proyecto que tanto amamos", comenzó comunicando el youtuber, podcaster y comediante en las redes de la hamburguesería.

En esa línea, agregó: "Chizpa nació de un sueño genuino: demostrar que comer rico, cuidar el cuerpo y cuidar el planeta podían ir de la mano. Y lo logramos. Gracias a ustedes, lo logramos".

La crisis económica puso en jaque a la industria gastronómica

Además, Damián Kuc explicó los motivos del cierre y apuntó contra el momento que vive el país por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. "La realidad de este durísimo contexto económico nos pone contra las cuerdas. No es una derrota - es una pausa. Porque los proyectos que nacen con alma no mueren, esperan", subrayó.

"Gracias por cada hamburguesa compartida, por cada comentario, por cada vez que nos eligieron. Gracias por creer cuando nosotros más lo necesitábamos. Chizpa vive en cada uno de ustedes. Y eso, el gobierno de turno no nos lo va a quitar. Con amor, el equipo Chizpa", cerró el comunicado.

El youtuber apuntó al contexto económico actual.

Cerró un icónico restaurante por la crisis económica

Esto no es un suceso aislado, sino que todos los días se ven locales gastronómicos cerrados. Hace pocos días, Nuestra Casa, un tradicional restaurante de Marco Paz, comunicó a través de sus redes sociales el fin del local con un mensaje lleno de agradecimiento a los clientes y dolor por el cierre.

"A todos nuestros clientes, amigos, seguidores y todo aquel que haya tenido la posibilidad de conocernos. Hoy nos toca hacer la publicación más difícil, la más triste y la que no pensábamos que un día podía llegar", expresaron en el Instagram del local.

"Nos toca comunicarles a todos que hoy Nuestra Casa cierra sus puertas. Después de grandes momentos, de tantas comidas y risas compartidas con ustedes, nos vemos en la difícil situación de no poder sostener un negocio con los estándares que siempre nos caracterizaron, con buena comida y buenos precios", añadieron desde Nuestra Casa.

En esa línea, explicaron los motivos del cierre apuntando a la crisis económica actual que generó el gobierno de Javier Milei: "Podemos sentarnos a exponer durante largo rato entre todos, el contexto que la economía está padeciendo, pero no queremos extender la herida de una despedida para nosotros".