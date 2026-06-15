Fabiana, hija de Taty Almeida, en medio del dolor: "Alejandro está arriba, te está esperando. Abrácense"

La hija de Taty Almeida, Fabiana despidió a su mamá y contó cómo fueron sus últimos momentos. "Se quedó dormida, con una lucidez hasta último momento", relató en diálogo con C5N y agregó que, aunque su cuerpo estaba débil, ella seguía muy presente y con ganas de seguir. "Vieja, dale. Soltá que Alejandro está arriba, te está esperando", recordó que le dijo.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, popularmente conocida como Taty, llevaba un tiempo luchando contra problemas de salud que la obligaron a permanecer internada en el Hospital Italiano, donde falleció a 19:30 acompañada por su hija y Jorge, su otro hijo que llegó desde España para acompañarla.

El velorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora será en el Sindicato de Telecomunicaciones (Foetra), según anticipó Fabiana, ya que ella quería que su última adiós fuera en un sindicato de trabajadores, además de que le "pusieran una foto muy linda para que todos la recordemos cómo era", explicó muy triste la hija de Taty.

Un adiós con mucha gratitud

Fabiana recordó que su madre salió de "un montón de situaciones jorobadas". El 28 de junio iba a cumplir 96 años, pero "su cuerpo decía basta y su cabeza quería seguir luchando".

"Vieja, dale. Soltá que Alejandro está arriba, te está esperando. Abrácense y sígannos desde arriba, que nosotros vamos a seguir buscándolo (a él) y a los 30.000", fue el último pedido que sus hijos le habían hecho a Almeida. También le agradecieron como madre, como abuela y bisabuela.

La familia también le dejó un mensaje a la militancia y a las organizaciones de derechos humanos: "Es duro, pero sigamos. No nos olvidemos de ella, ni de todas las viejas que hicieron tanto por nosotros, por ustedes".

Ella "no sufrió", estuvo de la mano de sus hijos, quienes la van a "extrañar" mucho, al igual que "toda la Argentina".

Dónde y a qué hora será el velorio de Taty Almeida

Hasta el momento la familia de Taty Almeida no confirmó a qué hora será el último adiós, pero por pedido de la histórica Madre de Plaza de Mayo será en el sindicato Foetra.

La familia también pidió que no se envíen flores ni coronas, ya que Taty "no quería" eso, sino que pidieron que realicen donaciones a la casa de las Madres. "En vez de gastar en flores, ayudemos a nuestras madres y a nosotros que vamos a seguir con esta lucha", aseguró Fabiana.