Las voces de la explosión en Ezeiza: "Salimos como pudimos", dijo un trabajador

En medio de la conmoción por la explosión de la planta de Logischem en Ezeiza el viernes 14 a la noche, que mantiene en vilo a todo el municipio del sur del conurbano bonaerense por un incendio que ya lleva 14 horas, un trabajador del parque industrial lindero que estaba trabajando justo en el momento del incidente contó en una entrevista cómo vivió el estallido. Destacó que fue un "milagro" que no hubiera muertos ni heridos, porque podrían haber "pasado hechos mayores".

"De repente se escuchó una explosión en las paredes de la fábrica. Hubo gritos, corridas. Fue muy fuerte y unos segundo después siguieron explotando los químicos y otros materiales de las demás fábricas", contó angustiado Lucas al móvil de C5N, trabajador de la planta de Plásticos Lagos, una de las empresas que tiene instalaciones en el Parque Industrial Spegazzini, en las afueras de la planta de Logischem, donde empezó el incendio.

"Yo estaba trabajando con mi compañero. No se veía nada. Hubo desesperación, uno gritaba y no escuchabas a tus compañeros que te respondan. Fue un shock. Estar con vida es un milagro porque podría ser mayor tragedia todo esto", explicó Lucas.

Respecto a su posición en el momento del estallido, Lucas contó que él "estaba en la parte delantera, donde está la producción". "La explosión fue al frente y justo después del primer estallido, fue abarcando las demás naves de distintas fábricas hasta que tomó nuestra parte, que fue la de atrás", agregó.

"Lo primero que hice fue saltar el tejido como pude. No sabía que hacer, pensaba en mis compañeros que podían estar adentro, veía familiares y vecinos con criaturas llorando. Fue horrible", explicó angustiado, a lo que además sumó que en un momento alcanzó a ver una explosión "en la que algunos compañeros salieron volando con heridas leves". "Fue un shock eso. Porque ahí se te pasa todo por la cabeza, pensás en tu familia, escuchas llantos y gritos. Un compañero por suerte me alcanzó a ver y pudimos salir por la puerta del costado", señaló.

"Apenas salí me fui a ver a mi familia, a mis hijos, ver que todo estaba bien y calmar un poco el ambiente. No pude dormir anoche, estuve en la guardia con oxígeno unas horas. Me inyectaron y volví a casa, todavía estoy sin dormir. Sigo shockeado y no se que pensar. Agradezco a Dios seguir con vida", concluyó.

Nicolás Kreplak, sobre el reporte de heridos: "No quedan pacientes internados"

El titular de la cartera de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló en una publicación en su cuenta de X que "todos los internados ya están fuera de peligro". Indicó que "hubo coordinación con distintas clínicas y hospitales de la zona" para poder llegar a dar asistencia a quienes lo necesitaran.

Sólo en el Hospital Eurnekian "de los ocho hospitalizados el viernes, seis fueron dados de alta", mientras que los otros dos se mantienen "estables y sin complicaciones", aunque preservan "su atención en sus respectivas coberturas de salud".

Kreplak mencionó también que "hubo 15 heridos leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva", además de una vecina de Ezeiza ingresó con un infarto. Todos ellos "fueron asistidos en la misma institución", explicó.

Resaltó además el trabajo de la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología, el cual "recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud", concluyó.