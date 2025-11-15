La explosión en Ezeiza se sintió en diferentes puntos del Conurbano bonaerene. La onda expansiva, el calor y las llamas generaron un incendio de enormes proporciones en la zona de Carlos Spegazzini, pero la nube tóxica llegó a diferentes zonas del municipio y ya hay algunos lugares que están en alerta ante la cercanía del lugar. Si bien son pocos los sitios en los que se declaró una emergencia, ya hubo varios que empezaron a pedir que sus vecinos se cuiden y que tomen recaudos.

En diferentes lugares se pidió a los vecinos que cierren las ventanas y que traten de estar dentro de sus hogares para no respirar el aire que, hasta el momento, se desconoce el grado de toxicidad que tiene. En este punto, más allá del municipuio de Ezeiza también se expresaron otros. Entre las recomendaciones, por un lado, también está que, en caso de salir a la calle, tiene que usarse el barbijo, un trapo con agua mojada pero que lo principal es mantenerse dentro de sus casas.

En este sentido, el Municipio de La Matanza emitió este viernes por la noche una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la impactante explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en el partido de Ezeiza. El Municipio también solicitó a los residentes "seguir únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". Finalmente, recordaron que "ante cualquier síntoma o emergencia, deben comunicarse al 107".

En cuanto al transporte, la autopista Ezeiza - Cañuelas está con tránsito cerrado. Y, en este punto, otra de las recomendaciones es que no haya intenciones en los automovilistas de tomar la autovía.

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

En relación a la explosión ocurrida esta noche en la zona de Ezeiza, el Ministerio de Salud informa que los hospitales provinciales y municipales de la región están trabajando en red y de manera articulada, preparados para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas.

El Sistema de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires dispuso más de 12 móviles provinciales, que ya se encuentran operativos en el área, en coordinación con otros 15 móviles municipales afectados por los distritos de la zona.

Según los criterios de triage, se determinó la siguiente organización para la atención:

-Códigos verde y amarillo: serán derivados al Hospital Cecilia Grierson, del municipio de Presidente Perón, y al Hospital Néstor Kirchner, de Cañuelas.

- Códigos naranja y rojo: serán atendidos en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian de Ezeiza y el Hospital Balestrini, de La Matanza.

El Ministerio continuará monitoreando la situación y brindará información oficial a medida que se actualice el estado del operativo sanitario.