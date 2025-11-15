Explosión en Ezeiza: una fábrica de plásticos para químicos voló y provocó un impactante incendio

Una fábrica que produce envases plásticos explotó y generó un incendio de gran magnitud en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Se desconoce si había personas dentro de la fábrica. Unas 20 dotaciones de bomberos trabajan en el establecimiento, que pertenece al Parque Industrial de esa localidad bonaerense y la onda expansiva de la explosión se escuchó en varias ciudades de la zona sur. Pasadas las 21, evacuaron a los vecinos de los barrios alrededor del polígono industrial. Actualmente, los hospitales cercanos están en "código rojo" por posibles heridos de gravedad.

"Recibimos 20 pacientes hasta el momento. Nos preparamos para recibir muchos heridos. Entraron politraumatizados, con lastimaduras, y después dos pacientes quemados. Los de mayor gravedad no han llegado hasta el momento", explicó Carlos Santoro, director de la Clínica Monte Grande. Diversos centros de salud cercanos confirmaron que ya recibieron varios heridos leves.

Por el momento, no hay información oficial y en los primeros minutos circuló la versión de que el incendio se produjo en una fábrica de pinturas de la empresa Sinteplast. Pero esto fue rápidamente fue desmentido por la empresa y el intendente del municipio, Gastón Granados.

Autoridades solicitaron a las y los residentes de los alrededores que permanezcan en los domicilios. Muchos señalan y reportan un "aroma particular en la zona, similar al de la pólvora"; todavía se desconoce si es tóxico.

El mismo mandatario fue quien confirmó que se trata de la empresa Plásticos Lago que produce envases para químicos, agroquímicos y limpieza, entre otros productos. Vecinas y vecinos de los alrededores reportaron que escucharon un estruendo importante y roturas de vidrios en sus viviendas.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, habló en C5N y describió una situación “muy confusa” tras la fuerte explosión registrada este sábado en el Parque Industrial de Spegazzini. Según relató, el estallido fue tan potente que llegó a sentirse a más de un kilómetro. “La explosión fue tremenda, vivo a 1500 metros de ahí. Se me explotaron los vidrios de casa y en todo el barrio también”, aseguró.

Granados confirmó que el siniestro no se originó en la planta de Sinteplast, como circuló en un principio, sino “en las inmediaciones, del otro lado de la autopista, dentro del Parque Industrial de Ezeiza”. Además, explicó que varias industrias ya fueron alcanzadas por las llamas y que los equipos de emergencia continúan trabajando para contener la situación.

El lugar de la explosión

El jefe comunal señaló que por ahora es imposible saber qué originó el incendio. “Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, todavía no lo podemos determinar”, afirmó. También advirtió que la magnitud del fuego y el humo impiden identificar el foco inicial: “Hay una gran cantidad de fuego que no nos deja determinar qué fue lo que pasó”.

Debido al impacto de la explosión y al avance de las llamas, el municipio inició un operativo de evacuación en los barrios cercanos. “Estamos evacuando a las familias que vivimos en las inmediaciones”, indicó Granados, quien remarcó que, pese al despliegue, el incendio “todavía no está controlado”.

Alerta incendio: qué dijo el Ministerio de Salud

"En relación a la explosión ocurrida esta noche en la zona de Ezeiza, el Ministerio de Salud informa que los hospitales provinciales y municipales de la región están trabajando en red y de manera articulada, preparados para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas", expresaron a las 23 horas. En esa línea, el Sistema de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires dispuso más de 12 móviles provinciales y otros 15 municipales.

Según los criterios de triage, informó la cartera de Salud comandada por Nicolás Kreplak, se determinó la siguiente organización para la atención:

Códigos verde y amarillo : serán derivados al Hospital Cecilia Grierson, del municipio de Presidente Perón, y al Hospital Néstor Kirchner, de Cañuelas.



: serán derivados al Hospital Cecilia Grierson, del municipio de Presidente Perón, y al Hospital Néstor Kirchner, de Cañuelas. Códigos naranja y rojo: serán atendidos en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian de Ezeiza y el Hospital Balestrini, de La Matanza.



"El Ministerio continuará monitoreando la situación y brindará información oficial a medida que se actualice el estado del operativo sanitario", sentencian.