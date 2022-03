El juicio contra Higui comenzó con nuevos cuestionamientos a la justicia

Las agrupaciones que la acompañaron este martes advirtieron que los jueces a cargo de la investigación no las dejaron ingresar al tribunal, al alegar que la sala era muy pequeña. Esperan que la decisión se revierta antes del 22 de marzo, cuando sea la lectura de los alegatos.

Esta semana comenzó el juicio contra Eva Analía “Higui” de Jesús, acusada de haber asesinado a un hombre para defenderse de un intento de violación correctiva en 2016. En estos seis años desde que comenzó el proceso judicial, ella fue detenida durante 8 meses y criminalizada constantemente, según denuncian las organizaciones que la acompañaron desde el primer momento. “Yo salí por las pibis. Estoy en libertad por las pibis”, dijo Higui cuando fue liberada hace 5 años. Sin embargo, este 15 de marzo los magistrados de la Sala C de los Tribunales de San Martín ordenaron que ingresara al lugar con su abogada y dos representantes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación que se acercaron a brindarle su apoyo. Lxs que se habían convocado desde las 9 de la mañana para abrazarla se tuvieron que quedar afuera.

"Hay muchísimo interés en saber qué es lo que puede pasar cuando vos te defendés de un ataque grupal de unos varones heterocisgénero. Esperemos que se haga justicia, aunque el camino va a ser bastante duro y ya tuvimos algunas agresiones por falta de los familiares", dijo a Télam Gabriela “Chiqui” Conder, la abogada de Higui, antes de ingresar a la sala con sólo 16 asientos habilitados.

La audiencia, la primera de las tres que están agendadas para los próximos días, estaba prevista para las 9 y media de la mañana. Al menos eso es lo que decía la convocatoria que recibió la abogada de Higui. Sin embargo, los representantes de la fiscalía y los jueces German Saint Martín, Gustavo Varvello y Julián Descalzo llegaron alrededor de las 11 horas.

En medio del clima tenso que se vivía afuera, las agrupaciones que habían llegado al tribunal estaban expectantes por entrar a la sala C en la que estaba previsto el juicio, pero no pudieron hacerlo. “Nosotrxs y la abogada sentimos que este es un acto de provocación porque la sala se llenó con familiares de la otra parte sin ningún afecto ni contención para Higui”, contó a El Destape Lorena Soona, del Frente Docente Disidente, uno de los tantos colectivos que se juntaron para apoyar a Higui.

El lunes, los jueces notificaron vía mail a las partes que no iban a aceptar el ingreso de los medios a la sala. A pesar de que se trataba de una audiencia en un juicio oral y público, tampoco permitieron la entrada de las organizaciones que esperaban a Higui con banderas y pancartas en las que se repetía un mismo pedido: “absolución para Higui”.

“Ahí adentro no sé cómo estoy aguantando, pero salgo afuera y ustedes me dan confianza. Pero es jodido porque (los agresores) son todos buenos hoy, pero si hubiera sido yo la muerta, no hubiese pasado nada de lo que está pasando, se hubiera tomado como algo normal”, se quejó de lo sucedido Higui a la salida en radio abierta. Afuera, la Campaña por la absolución de Higui montó una serie de gazebos a lo largo de toda la cuadra de Avenida Balbín al 1700, entre los cuales hubo un puesto sanitario, una radio abierta, una olla popular, partidos de fútbol cinco y talleres de autodefensa personal.

Según pudo saber este medio por fuentes cercanas a la causa, los magistrados alegaron en su decisión que la sala era muy pequeña y que tenía solamente 15 plazas disponibles. Muchas de ellas sí fueron destinadas, no obstante, a personas que estaban ahí para apoyar a los familiares de Cristian Espósito, uno de los tres hombres que intentaron violar a Higui al grito de “Te vamos a empalar, tortillera”.

Los magistrados adujeron también que en la presentación de los testimonios habría probablemente información confidencial que no querían que trascendiera en los medios.

La causa judicial

Este martes, los jueces presentaron la causa y comenzó la declaración de la parte acusatoria hasta pasadas las 16 de la tarde, con un breve intermedio de 15 minutos que se dispuso a las 15.

Durante el 16, 17 y 22 de marzo, los magistrados decidirán si Higui queda libre del delito de “homicidio simple”, carátula que se le aplicó al episodio ocurrido cuando Higui fue a visitar a familiares y amigos al barrio Mariló de Bella Vista, en San Miguel, donde al salir de la casa de una amiga ella fue atacada por una patota que la hostigaba constantemente por su orientación sexual.

El martes 22 será la lectura de los alegatos y se conocerá la sentencia. Las agrupaciones reclaman que en ese interín el juicio se realice en una sala con mayor capacidad, para que puedan entrar todxs. En caso de que la situación no prospere, evalúan enviar una carta al tribunal.

El caso de Higui

Higui, cartonera y futbolista lesbiana, fue detenida en octubre de 2016 tras una breve instrucción de la Unidad Fiscal 25 y estuvo presa hasta junio de 2017 por haberle clavado un cuchillo a Espósito cuando ya lo tenía encima. Antes, Espósito y otras dos personas la habían amenazado con violarla. "Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana", fue una de los insultos que recibió.

Además de la criminalización a la que se la sometió durante todo el proceso, otro de los puntos más cuestionados de la investigación tuvo que ver con la falta de perspectiva de género. “El de Higui es un caso testigo de ese tipo de violencia específica hacia existencias lésbicas”, resaltó Soona, quien además reclamó a los jueces que tengan en consideración que se trató un caso de “legítima defensa”.

“La idea de organizarnos es porque todas sabemos que Higui se defendió. Cuando una sale del lugar de “víctima” y se defiende, el Estado te acusa. No quieren que nos defendamos”, dijo en ese mismo sentido semanas atrás la abogada de Higui,

No es casual tampoco que se hayan presentado este martes dos funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación –las subsecretarias de Políticas de Diversidad, Greta Pena; y de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza.

A pesar de que Higui denunció un intento de violación grupal y de que fue encontrada desvanecida en el lugar de los hechos, con traumatismos en diferentes partes del cuerpo, el pantalón y la ropa interior rotos; el hecho nunca se investigó como tal y la investigación acumuló numerosas irregularidades, como pruebas que se perdieron y pericias no efectuadas.

En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió este martes que la Justicia "actúe con responsabilidad" y con "perspectiva de género y diversidad". "Hoy empezó el juicio en el que Higui es acusada por defenderse de una violación grupal. Exigimos que la justicia actúe con responsabilidad y solo es posible si lo hace con perspectiva de género y diversidad", expresó Gómez Alcorta en su Twitter.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, pidió directamente la absolución de "Higui", y dijo en su Twitter que De Jesús, "fue víctima de una violación correctiva en grupo, una modalidad de violencia vinculada a su identidad de lesbiana”.