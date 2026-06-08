Más estudios y que declaren familiares del Indio Solari: por qué no se cerró la causa que investiga su muerte

La investigación por la muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida el pasado viernes en su residencia de Parque Leloir, entra en su recta final. El fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°2 de Ituzaingó, espera la culminación de las pericias complementarias y la toma de algunos testimonios para cerrar la causa por averiguación de causales de muerte.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el expediente no presenta indicios de negligencia ni de criminalidad. El informe preliminar de autopsia fue concluyente: el músico falleció a causa de un ACV hemorrágico que provocó un sangrado. Sin embargo, aún restan conocerse los resultados de los estudios complementarios: toxicológico, ADN y estudio de vísceras. Se trata de procedimientos de rutina que responden al rigor científico, y no se esperan sorpresas que modifiquen el rumbo de la causa.

Los próximos pasos: testimonios clave

El fiscal Rivero también tiene previsto tomar declaración en los próximos días a las personas más cercanas al Indio. Entre ellas se encuentran su pareja, Virginia Mones Ruiz; su hijo; su cuidadora; y la médica tratante que lo asistía por su enfermedad de Parkinson, diagnosticada públicamente en 2016. También citará a otras tres personas que llegaron a la escena de forma inmediata tras el hallazgo del cuerpo.

El hermetismo y la prioridad del caso

Rivero, de 33 años, asumió en octubre de 2025 y esta es su primera causa de gran impacto público. Fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron que el caso está siendo tratado con “prioridad y máxima rigurosidad y hermetismo” debido a la relevancia del Indio Solari como ícono del rock y la cultura argentina. “No pueden quedar dudas y todo tiene que ser muy prolijo”, remarcaron.

Un desenlace natural, sin criminalidad

El Indio fue encontrado sin vida dentro de la pileta climatizada de su casa alrededor de las 8 de la mañana del viernes. La autopsia determinó que murió mientras se relajaba, una actividad que realizaba habitualmente para aliviar los dolores asociados a su enfermedad. Horas antes había cenado con su pareja, su hijo y un colaborador. “Fue una desgracia”, indicaron las fuentes. La voluntad del músico era ser cremado, pero eso no podrá concretarse hasta que el expediente esté cerrado. Mientras tanto, sus restos serán trasladados a un cementerio de la zona sur del conurbano.