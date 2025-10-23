Habló la joven argentina que había desaparecido en España: "Desconexión voluntaria"

La joven argentina Paola Lens había viajado a España por trabajo y hace 7 días, desde el pasado 14 de octubre, era buscada de forma desesperada por sus seres queridos, luego de perder todo tipo de conexión con sus familiares y allegados. Sin embargo, lo que estaba siendo investigado como un caso de desaparición forzada dio un giro inesperado cuando la joven de 26 años se presentó este miércoles en una Comisaría de Mallorca, en buen estado de salud y afirmando que su ausencia fue "voluntaria".

Lens estuvo reportada como desaparecida durante siete días en España y confesó "sentirse abochornada" debido a la relevancia que tomó su búsqueda a lo largo de la semana.

Paola, que se presentó junto a una amiga en la Jefatura de la Policía Nacional de Palma, habría expresado "sentirse abochornada por la repercusión que había alcanzado" el caso, según informó el medio Diario de Mallorca. En este orden, la joven habría dejado de hablar con sus familiares por voluntad propia y, según lo informado por el medio Mallorquín, "desinstaló todas sus redes sociales porque quería llevar adelante una desconexión voluntaria".

La búsqueda de Paola Lens en España

El caso obtuvo revuelo en todo el país e incluso llegó hasta España debido a que sus familiares denunciaron haber dejado de tener contacto con Paola desde el 14 de octubre, momento en el que supuestamente se encontraría con sus empleadores en Palma de Mallorca.

En un primer momento, se creía que sus empleadores, quienes decían ser una familia alemana radicada en España, la podrían haber engañado y lo que ocultaban detrás de la propuesta de trabajo era una excusa para poder llevar a cabo su secuestro. Esto sumado a charlas que tuvo con sus amigos, los cuales alegaban haberla visto "incomoda y triste", hizo preocupar a su familia a grado tal de que su madre viajó hasta España para continuar la búsqueda y hablar con las autoridades. Durante el mediodía, mientras se encontraba camino hacia el Aeropuerto de Ezeiza, la contactaron para avisarle que su hija había aparecido.

De igual manera, la madre de Paola viajó a España para terminar de dilucidar lo ocurrido, sobre todo las razones por las cuales la joven no dejó su dirección o algún contacto, debido a que "dispone de libertad deambulatoria como persona mayor de edad".