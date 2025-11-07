Buscan al tirador que baleó a una mujer en Escobar: habló un sospechoso y negó ser el responsable

Continúa la búsqueda del tirador que baleó a Ana Marquis, una mujer que se encontraba dando un paseo en lancha en el delta, en la zona de Escobar. Por orden del fiscal Claudio Aundjian, se allanó la vivienda de un sospechoso de 39 años en la mañana de este viernes.

El hombre llamado Gustavo, que vive muy cerca de donde se produjo el hecho, negó rotundamente tener algo que ver con lo sucedido. Manifestó ante los medios que tanto el sábado como el domingo "estuvo con su hija de 11 años" y que, además, "no posee armas".

"No saben de dónde salió el disparo. Marcan acá. Acá yo estuve el sábado, domingo y lunes con mi nena, que la llevé al colegio. Armas no tenemos, no usamos", señaló en diálogo con C5N.

Asimismo, el sujeto sostuvo que no lo llamaron a declarar, pero sí le dieron una orden de allanamiento que decía que "no habían encontrado nada".

Las hipótesis de la fiscalía sobre la mujer baleada en Escobar

Por testimonio del marido de Marquis, Martín Firpo, se sabe que el arma con la que se dio el disparo es una calibre .22. Además, la bala, que ingresó en el omóplato, le perforó un pulmón y quedó cerca del corazón de Ana, aún no pudo ser extraída de su cuerpo. Sin embargo, la mujer se encuentra estable, internada en el Hospital Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, en Escobar se siguen realizando rastrillajes y los efectivos de Policía Científico montaron un gran operativo para dar con el tirador.

Al mismo tiempo, no se descarta que haya sido una bala perdida, ya que según un investigador que habló con Infobae, "la detonación del tiro nunca se escuchó y los acompañantes se dieron de que algo pasaba con Ana porque se empezó a quejar del dolor".

Para Firpo "es increíble que aún no se haya encontrado al resposanble de lanzar ese tiro". El esposo de Marquis cree que se trata de una persona "fuera de sus cabales" a quien le molesta que pasen embarcaciones por el Arroyo Corrientes y que el tiro "fue intencional". Por este motivo, pidió la colaboración de los vecinos de la zona para poder encontrar al sujeto que podría haber disparado.

Hasta el momento, la causa está caratulada como "tentativa de homicidio".