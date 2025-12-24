Ubicado a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, a orillas del río Salado, General Belgrano se abre paso como uno de los destinos ideales por descubrir en una escapada de verano.

El pago que formó parte de Las Flores, desarrolló su autonomía con la estación ferroviaria Salado, del ferrocarril Sud, convirtiéndose en el único pueblo construido a orillas del curso de agua homónimo y posicionándose como un sitio lleno de encantos.

De alma campestre, General Belgrano cuenta con 20.791 habitantes, según datos recopilados en el Censo 2022 y desde 2012, detenta de un parque hidrotermal denominado Termas del Salado donde se emplazaron el acceso a las aguas hidrotermales de alta mineralización, salinas con alto porcentaje de sodio, calcio y sulfatos, con una temperatura en boca de pozo de 41 °C.

¿Qué hacer en General Belgrano?

Tres son las opciones clave con las que General Belgrano logra encantar a sus visitantes, quienes se sumergen en la historia del pueblo nacido en 1892.

Costanera

La costanera del río Salado se extiende entre las compuertas 1 y 2, donde se encuentran los balnearios “Viejo” y “Nuevo”. El primero se emplaza desde la pasarela hasta la zona conocida como el “arroyito”, mientras el segundo ocupa unas cinco hectáreas con canchas de básquet, fútbol, vóley, confiterías, área de asadores y pileta olímpica.

Entre ambos se ubica el camping municipal, que cuenta con un sector de parrillas y otro para pescar pejerreyes y carpas.

Bosque Encantado

Es una reserva natural de más de 23 hectáreas de senderos sinuosos y vegetación propia de un sitio tropical, entre los que se destacan más de cincuenta especies arbóreas que superan los cien años de antigüedad. Se pueden apreciar robles, magnolias, laureles, acacias, eucaliptos y otras plantas exóticas, como un añoso ginkgo biloba.

En el centro del lugar, bautizado en 1968 como “Bosque Encantado” por el periodista Don Justo Piernes, sigue en pie una vieja casona donde funciona el “Museo de las estancias”.

Parque termal

Aguas hidrotermales de alta mineralización son parte del complejo Termas del Salado, ubicado en avenida Intendente Ferrer y Camino de la Rivera. El líquido, a 41 grados centígrados, surge de una perforación que tiene casi mil metros de profundidad.

El parque posee un diseño exclusivo de piletas ensambladas, una cubierta y tres semi-cubiertas, con diferentes temperaturas. En primavera y verano se habilitan dos piletas adicionales con agua natural fría.

¿Cómo llegar a General Belgrano desde la Ciudad de Buenos Aires?

En auto, el trayecto de unos 160 kilómetros se realiza por la Autopista Riccheri y la Ruta Provincial 29, con un viaje aproximado de dos horas y media. También hay servicios regulares de micros desde la terminal de Retiro, con una duración similar y a un precio promedio de $ 20.000.