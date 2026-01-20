Accidente de Bastián: cómo fue el choque de la UTV con una camioneta

Una tarde en Pinamar se convirtió en pesadilla tras un violento choque frontal que dejó a Bastián Jerez, el niño de 8 años gravemente herido que ya fue operado en cinco oportunidades debido a su complejo estado de salud. Si bien se encuentra estable, en las últimas horas presentó unas líneas de fiebre.

El accidente, que involucró a un UTV (vehículo utilitario todo terreno) y una camioneta, ocurrió en la zona de médanos y fue reconstruido en detalle por Telenoche. Los detalles revelados son estremecedores y apuntan a una cadena de gravísimas negligencias en las medidas de seguridad básicas.





La reconstrucción del choque frontal

Desde el lugar de los hechos, en La frontera de Pinamar, el periodista describió con precisión la dinámica del siniestro.

Según la crónica realizada por el medio, dos vehículos se encontraban circulando por la zona de médanos en sentidos opuestos. "Uno de los vehículos venía subiendo en dirección al mar y el otro venía en la otra dirección", relató el cronista.

El momento crítico se produjo cuando el UTV, que descendía de un médano, se encontró de frente con la camioneta que circulaba en dirección contraria. El choque frontal fue inevitable y de una violencia extrema, desatando la tragedia que afectó principalmente al pequeño pasajero que viajaba en la parte trasera del vehículo todoterreno.

Las graves faltas de seguridad que agravaron la tragedia

La investigación del hecho puso al descubierto varias irregularidades graves que convirtieron un accidente evitable en una catástrofe. El dato más alarmante es que el niño de 8 años viajaba en la parte trasera del UTV sin llevar colocado el cinturón de seguridad.

Pero la negligencia no termina allí. El periodista Ferraro reveló un detalle escalofriante sobre el comportamiento de los adultos a cargo: "Engancharon los cinturones de seguridad para que no sonara la alarma del UTV". Esta acción, destinada a silenciar las advertencias del vehículo, tenía un objetivo claro: que este no se frene ni reduzca la velocidad al querer ir más rápido.

Además, se verificó un notorio exceso de ocupantes. En el UTV, un vehículo cuyo espacio está diseñado para dos personas, viajaban cinco: "Adelante iban los padres y atrás los 3 niños". Esta sobrecarga, sumada a la falta de sujeción, multiplicó exponencialmente el riesgo para los menores ante cualquier impacto.

"Si tenían el cinturón, tal vez no habría ocurrido": la conclusión del cronista

Tras reconstruir los hechos y analizar las fallas de seguridad, el cronista de Telenoche llegó a una conclusión contundente y que debe servir como lección para todos. "Estos vehículos en realidad son seguros y la conclusión es que probablemente si todos los chicos que iban en ese UTV tenían debidamente colocado el cinturón de seguridad y cumplían con las medidas de prevención, entonces tal vez no habría ocurrido el accidente", aseguró el periodista.

Esta afirmación subraya que la tecnología y los sistemas de seguridad de los vehículos sirven únicamente si se utilizan correctamente. Anular las alarmas, ignorar las capacidades del automóvil y despreciar elementos salva-vidas como el cinturón son decisiones humanas que transforman un paseo familiar en una tragedia.

Normativas de circulación y el estado del pequeño

El periodista también aclaró un aspecto normativo clave para circular en esas zonas agrestes y explicó que "todos los vehículos que circulan por esa zona deberían llevar un banderín o luces a los costados", una medida de seguridad básica para ser visibles entre las dunas y evitar precisamente este tipo de encuentros peligrosos.

Mientras tanto, el estado de salud del niño de 8 años sigue siendo crítico. Las lesiones graves que sufrió, potenciadas por la falta absoluta de sujeción durante el violento impacto, lo mantienen luchando por su vida. El caso ha conmocionado a la comunidad de Pinamar y debe resonar como una alerta máxima sobre la responsabilidad al volante, especialmente cuando se transporta a menores.

La investigación judicial avanza para determinar responsabilidades penales en un hecho donde la imprudencia parece haber sido la principal protagonista.