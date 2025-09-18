Tiene el lago "más limpio de la provincia": el destino escondido en Córdoba ideal para una escapada de primavera.

Córdoba es uno de los destinos turísticos más importantes del país, ya que además de tener un paisaje imponente también cuentan con precios bastante accesibles. Sin embargo, al ser tan concurrida, muchas veces sus playas serranas pierden atractivo por la masividad. En este contexto, es clave destacar aquellos sitios que aún no fueron atacados por el turismo masivo: precisamente, hay un lugar no tan conocido que tiene el lago "más limpio de la provincia".

Se trata de Almafuerte una de las alternativas más atractivas para quienes buscan unas vacaciones tranquilas sin alejarse demasiado del bullicio urbano. A menos de una hora de Córdoba capital, esta ciudad pequeña de unos 16.000 habitantes ofrece un entorno natural privilegiado, playas de aguas calmas y paisajes ideales para desconectar y recargar energías. Pero además, tiene un plus: su lago, Piedras Moras, es de los más limpios del país.

Esta característica se debe a que no se permite la navegación a motor, lo que garantiza aguas limpias, ambiente apacible y una atmósfera perfecta tanto para nadar como para disfrutar del paisaje desde la orilla. Además, el balneario municipal y los distintas playas, con espacios verdes, zonas para acampar y opciones para picnic o asados, se convierten en el lugar perfecto para pasar el día en familia.

El abanico de posibilidades incluye paseos en bici, campings junto al lago, kayak, SUP, y travesías acuáticas tranquilas; perfectas para familias y grupos que prefieren actividades al aire libre con ritmo relajado. También hay opciones culturales como visitas al Museo Antropológico Regional Camiare y a la Casa del Fundador.

Cómo llegar a Almafuerte de Córdoba capital

Almafuerte está ubicada en la provincia de Córdoba, a unos 106 km de la ciudad capital y a 110 km de Río Cuarto, lo que permite un viaje accesible por carretera. También se llega cómodamente por la Ruta Nacional 36. Para quienes vienen desde otras provincias, hay servicios habituales de ómnibus que conectan con Córdoba y con ciudades cercanas.