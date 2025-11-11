No es Misiones: la escapada al Iguazú santafesino con cascadas a solo 1 hora de Rosario.

El próximo jueves 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, y el Gobierno Nacional a través del boletín oficial confirmó que será feriado trasladable al lunes 24; el viernes será día no laborable con fines turísticos. En consecuencia, los argentinos disfrutarán de un fin de semana largo. En la previa a las vacaciones de verano 2026, un pueblo a tan solo 1 hora de distancia de Rosario se configura como una escapada ideal.

Se trata de Coronda, un pueblo conocido por sus frutillas y que podemos apodar como el "Iguazú santafesino" por las cascadas de su arroyo Colastiné. Basta con buscar imágenes de este cuerpo de agua en Google para que esta belleza natural traspase la pantalla. Es un plan económico, cercano y muy lindo para hacer en familia o en pareja. Ideal para agendas y/o presupuestos ajustados.

Coronda es ideal para una escapada de fin de semana largo.

Coronda es un pueblo con una vida gastronómica y cultural fuerte. Cuenta no solo con visitas a su Casco histórico, que es un fiel retrato de los 350 años de esta comunidad, sino de una ruta gastronómica, que incluye bares perfectos para quienes desean vivir también la noche. Por otro lado, en lo que respecta al arroyo Colastiné, es una pequeña pero preciosa corriente de agua que desemboca en el río Coronda, un brazo del río Paraná. Y si del río Coronda hablamos, este cuenta con una costanera muy pintoresca para pasar el día y caminar por la rambla en la noche.

Otro de los atractivos de Coronda son sus plantaciones de frutillas. Este pueblo es conocido como la capital de esta fruta, tanto que todos los años se celebra la Fiesta Nacional de la Frutilla. Desde la página de turismo de la ciudad detallan: "Coronda es uno de los principales centros proveedores de frutillas del país con una producción de alrededor de 7 millones de kilos por año que representan el 45% de la producción nacional". Así que ya sabés, si decidís hacer una escapada a Coronda el próximo fin de semana largo, tenés que sí o sí probar sus frutillas.

Cómo se llega de Ciudad de Buenos Aires a Coronda

La forma más práctica de viajar desde Buenos Aires a Coronda es en auto. El trayecto tiene una distancia aproximada de 470 kilómetros y puede realizarse en unas cinco o seis horas, dependiendo del tránsito. El camino más directo comienza tomando la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección norte, con destino a Rosario. Desde allí, se continúa por la Autopista Rosario–Santa Fe (Ruta Nacional 11), pasando por ciudades como San Lorenzo, Barrancas y Arocena, hasta llegar finalmente a Coronda.