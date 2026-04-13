Hace más de 4000 años cayó una lluvia de meteoritos y hoy es uno de los parajes más importantes de Argentina

Turismo y ciencia se entrelazan en este destino fascinante del norte argentino donde es posible caminar entre restos de meteoritos que impactaron la Tierra hace más de 4.000 años. Se trata del paraje "Campo del Cielo", ubicado en el Chaco Austral, ideal para visitar y disfrutar en familia.

Es una región de unos 20.000km² que se convirtió en un verdadero museo a cielo abierto, porque alberga una de las mayores concentraciones de meteoritos del planeta. El nombre real es el de la Reserva Natural y Cultural Pigüen N’Onaxá y está situado entre las provincias de Chaco, Santiago del Estero y el noroeste de Santa Fe.

Un museo a cielo abierto, único en el mundo

Campo del Cielo ofrece una experiencia difícil de replicar, que es la de observar meteoritos en el mismo lugar donde cayeron miles de años atrás. Entre las piezas más destacadas se encuentra “Gancedo”, uno de los meteoritos más grandes del mundo hallados en su sitio original, mientras que “Chaco”, otro de los gigantes, se exhibe actualmente en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio funciona como un espacio educativo y recreativo, con un Centro de Interpretación que propone recorridos guiados y salas interactivas donde los visitantes pueden comprender la magnitud del fenómeno cósmico. A través de recursos didácticos, se reconstruye la histórica lluvia de meteoritos que dio origen a este paisaje.

Además, el entorno natural, prácticamente intacto, potencia la experiencia.

Aventura y propuestas en la naturaleza para toda la familia

Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, este destino combina aprendizaje con diversas actividades al aire libre. El predio cuenta con camping equipado con parrillas, mesas y servicios básicos, lo que lo hace también una opción ideal para pasar el día o pernoctar.

Para quienes buscan sumar adrenalina, la zona también ofrece una tirolesa de 600 metros de recorrido, con vistas panorámicas desde una plataforma de 25 metros de altura. Esta propuesta complementa la visita con una cuota de aventura.

La temperatura promedio anual es de 21,7 °C, hace que los meses de invierno sean los más recomendados para recorrer la región, ya que presentan condiciones más secas y agradables.

Campo del Cielo es un destino ideal para visitar en familia, y para los curiosos y amantes de la ciencia que suelen elegir lugares con un extra. La duración sugerida de la escapada es de entre medio día y una jornada completa.