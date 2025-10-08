Llega la Fiesta del Mate y la Torta Frita a Tres Arroyos: el plan ideal para una escapada de fin de semana.

La Fiesta del Mate y la Torta Frita es una oportunidad única para quienes busquen hacer una escapada de fin de semana. Este evento se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, entre el sábado 11 y el domingo 12 de octubre de 2025, y su entrada es libre y gratuita para todo el público.

Si te gusta la gastronomía y disfrutar del contacto con la naturaleza, este evento cultural es ideal tanto para ir en familia, con amigos o con una pareja, como para ir solo. Queda aproximadamente a 6 horas de la Ciudad de Buenos Aires, pero vale la pena conocer si tenés un fin de semana largo para disfrutar.

Además de mate y tortas fritas, este evento combina fogones, artesanías, danzas folclóricas, espectáculos musicales y para las infancias, comidas típicas con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, patio cervecero y hasta un parque de diversiones.

Es organizado por la Delegación Municipal de Copetonas y la Municipalidad de Tres Arroyos, en el marco del aniversario de Copetonas, ya que forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Fiesta del Mate y la Torta Frita: fechas, horarios y cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

La Fiesta del Mate y la Torta Frita se realizará en Tres Arroyos, sobre la ruta provincial 72, en el acceso principal al pueblo. El evento comenzará el sábado 11 de octubre a partir de las 14. Al día siguiente, domingo 12, abre sus puertas a partir de las 10 de la mañana.

Para ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y luego continuar por la Ruta Nacional 3 en dirección al sur. Se debe continuar por esta ruta hasta llegar a Tres Arroyos. Desde ahí, se accede a la Ruta Provincial 72, donde se realiza la Fiesta del Mate y la Torta Frita.

El tiempo aproximado desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el evento es de 5 horas y 30 minutos, o 6 horas si hay mucho tráfico. El recorrido total es de aproximadamente 490 kilómetros.