Las mejores lagunas para salir a pescar cerca de Santa Fe

La laguna La Soraida es conocida por ofrecer piezas de pejerrey de muy buen tamaño

La provincia de Santa Fe ofrece diferentes lugares para que los aficionados hagan una escapada y vayan a pescar. Sin embargo, ciertas lagunas se destacan por ofrecer mejores ejemplares y entornos turísticos agradables. ¿Cuáles son los mejores para ir?

Las mejores lagunas de Santa Fe para salir a pescar

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó los diferentes destinos santafesinos y recomendó ciertas lagunas por la diversidad de peces que ofrecen y los entornos turísticos con los que cuentan alrededor. Así definió que las mejores para hacer una escapada de pesca son:

Laguna Melincué

Una de las opciones más clásicas y con una rica historia de pique de pejerrey es la Laguna de Melincué, situada a una distancia accesible desde la capital santafesina, aunque más cercana a Rosario. Este destino no solo es un referente por el tamaño y la calidad de sus piezas, sino que también brinda una infraestructura turística que complementa perfectamente la salida de pesca. Podés pasar un día completo disfrutando de la pesca y el entorno, ya sea con amigos o en familia.

Laguna La Picasa

Otra laguna que es sinónimo de pesca de gran porte es La Picasa. Su extensión y sus ciclos de abundancia la convierten en un lugar predilecto para quienes buscan grandes ejemplares de pejerrey. Además, es un excelente sitio para la pesca deportiva de Tararira, especialmente con el uso de señuelos artificiales, lo que añade un toque de adrenalina a la experiencia. Si te interesa, podés contratar excursiones guiadas para aprovechar al máximo sus secretos.

Laguna La Soraida

Cerca de Villa Cañás, la Laguna La Soraida ha ganado un gran prestigio. Es reconocida por ofrecer piezas de pejerrey de muy buen tamaño, siendo un destino frecuente durante las temporadas de invierno y primavera. Su éxito se basa en la calidad y cantidad de pique de esta especie, y podés acceder a pesqueros organizados que facilitan el acceso y los servicios necesarios.

Ríos de Santa Fe a los que se puede ir a pescar

Si bien no es una laguna, vale la pena considerar la rica oferta de los ríos cercanos. Localidades como Santa Rosa de Calchines o la zona del Río Coronda son muy ricas en especies como el dorado y el surubí, además de contar con ámbitos costeros conectados.