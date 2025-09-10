La escapada al Conurbano que promete salir de la ciudad y tener una jornada lúdica

La escapada de Capital Federal para disfrutar durante una jornada de descanso.

Si estás buscando una escapada del ruido urbano por fuera de Capital Federal, el Museo Histórico del Transporte “Carlos Hillner y Decoud”, en Quilmes Oeste, zona sur del Conurbano Bonaerense, acaba de inaugurar un renovado parque que combina historia, juegos y naturaleza ideal para una jornada distraída y en movimiento.

El espacio para escapar de la ciudad

En los últimos días, las autoridades inauguraron este espacio que integra 13 juegos infantiles con un recorrido temático por hitos fundacionales de Quilmes: desde la estación de tren hasta la antigua Cervecería, pasando por la ribera y el legado de los pueblos originarios. El parque se completa con bancos, mesitas bajas, bebedero, cestos de residuos, luminarias LED y pisos seguros, todo con acceso libre y gratuito.

Además, el Museo, ubicado sobre la avenida Laprida 2200, no solo conserva una valiosa colección de carruajes y elementos de transporte, sino que ahora invita a familias y escuelas a leer una “historia en plena acción” dentro de un entorno verde. La intervención, además, pone en valor el edificio y su predio forestado, haciéndolo más funcional y sugerente para distintos tipos de escapadas.

Este recorrido redescubre el espacio como un punto de encuentro comunitario donde la cultura y el juego suman identidad. Vecinos como Daniel Astorin valoraron especialmente la recuperación del entorno para el disfrute intergeneracional: un espacio que deja de ser estático para ofrecer movimiento, evocación y color a todos los que lo visitan.