La escapada al Conurbano que promete salir de la ciudad y tener una jornada lúdica

Si estás buscando una escapada del ruido urbano por fuera de Capital Federal, el Museo Histórico del Transporte “Carlos Hillner y Decoud”, en Quilmes Oeste, zona sur del Conurbano Bonaerense, acaba de inaugurar un renovado parque que combina historia, juegos y naturaleza ideal para una jornada distraída y en movimiento.
El espacio para escapar de la ciudad
En los últimos días, las autoridades inauguraron este espacio que integra 13 juegos infantiles con un recorrido temático por hitos fundacionales de Quilmes: desde la estación de tren hasta la antigua Cervecería, pasando por la ribera y el legado de los pueblos originarios. El parque se completa con bancos, mesitas bajas, bebedero, cestos de residuos, luminarias LED y pisos seguros, todo con acceso libre y gratuito.
Además, el Museo, ubicado sobre la avenida Laprida 2200, no solo conserva una valiosa colección de carruajes y elementos de transporte, sino que ahora invita a familias y escuelas a leer una “historia en plena acción” dentro de un entorno verde. La intervención, además, pone en valor el edificio y su predio forestado, haciéndolo más funcional y sugerente para distintos tipos de escapadas.
Este recorrido redescubre el espacio como un punto de encuentro comunitario donde la cultura y el juego suman identidad. Vecinos como Daniel Astorin valoraron especialmente la recuperación del entorno para el disfrute intergeneracional: un espacio que deja de ser estático para ofrecer movimiento, evocación y color a todos los que lo visitan.